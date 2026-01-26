С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. С Владимиром Зеленским нужно бороться молитвой, как с сатанистами* (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномыссккий Кирилл (Покровский).
"Нужно иметь все более и более совершенное оружие. Оно есть, оно совершенствуется. Но что можно сделать против сатаниста*-Зеленского? ...До конца этот сатанизм* истребить невозможно, нужна молитва, сила Божия", – сказал митрополит на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии в понедельник.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.
