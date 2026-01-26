С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. С Владимиром Зеленским нужно бороться молитвой, как с сатанистами* (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномыссккий Кирилл (Покровский).