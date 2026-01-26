Рейтинг@Mail.ru
С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 26.01.2026 (обновлено: 19:18 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/kirill-2070390328.html
С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ
С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ - РИА Новости, 26.01.2026
С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ
С Владимиром Зеленским нужно бороться молитвой, как с сатанистами* (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), заявил... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:21:00+03:00
2026-01-26T19:18:00+03:00
россия
москва
владимир зеленский
русская православная церковь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260126/zelenskiy-2070293738.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир зеленский, русская православная церковь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
Россия, Москва, Владимир Зеленский, Русская православная церковь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), В мире
С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ

Митрополит Кирилл призвал бороться с Зеленским молитвой, как с сатанистами

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. С Владимиром Зеленским нужно бороться молитвой, как с сатанистами* (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномыссккий Кирилл (Покровский).
"Нужно иметь все более и более совершенное оружие. Оно есть, оно совершенствуется. Но что можно сделать против сатаниста*-Зеленского? ...До конца этот сатанизм* истребить невозможно, нужна молитва, сила Божия", – сказал митрополит на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии в понедельник.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.
* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Хватает наглости". Вице-премьер Италии отчитал Зеленского
Вчера, 11:52
 
РоссияМоскваВладимир ЗеленскийРусская православная церковьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала