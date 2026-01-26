В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате "Аватар", сообщает Variety

Как пишет издание, ожидалось, что "Милосердие" соберёт за выходные 12 миллионов долларов, но прогнозы были скорректированы в сторону уменьшения из-за шторма. При этом "Аватар: Пламя и пепел", занимавший весь январь первое место в США по кассовым сборам, опустился на второе, собрав за выходные 7 миллионов долларов.