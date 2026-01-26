В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате "Аватар", сообщает Variety

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фильм "Милосердие" режиссёра Тимура Бекмамбетова обошёл в прокате США "Аватар: Пламя и пепел" Джеймса Кэмерона в минувшие выходные, несмотря на бушующую в стране снежную бурю и закрытие кинотеатров, пишет издание Variety.
"Научно-фантастический триллер "Милосердие" собрал 11,2 миллиона долларов в свой североамериканский дебют, чего оказалось достаточно, чтобы положить конец пятинедельному господству тяжеловеса Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел". Это впечатляющая сумма, учитывая масштабный зимний шторм, который сейчас накрывает снегом большую часть США... Предупреждения о низких температурах, сильном ветре и метелях были выпущены в 37 штатах, от Техаса до Мэна, что привело к закрытию кинотеатров по всей стране", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, ожидалось, что "Милосердие" соберёт за выходные 12 миллионов долларов, но прогнозы были скорректированы в сторону уменьшения из-за шторма. При этом "Аватар: Пламя и пепел", занимавший весь январь первое место в США по кассовым сборам, опустился на второе, собрав за выходные 7 миллионов долларов.