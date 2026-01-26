Рейтинг@Mail.ru
В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате "Аватар", сообщает Variety - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/kino-2070434345.html
В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате "Аватар", сообщает Variety
В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате "Аватар", сообщает Variety - РИА Новости, 26.01.2026
В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате "Аватар", сообщает Variety
Фильм "Милосердие" режиссёра Тимура Бекмамбетова обошёл в прокате США "Аватар: Пламя и пепел" Джеймса Кэмерона в минувшие выходные, несмотря на бушующую в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:46:00+03:00
2026-01-26T22:46:00+03:00
в мире
сша
техас
мэн (штат)
джеймс кэмерон
тимур бекмамбетов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149058/95/1490589502_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_506134f12ae7369446f8c55a593eddeb.jpg
https://ria.ru/20260115/avatar-3-2068130600.html
сша
техас
мэн (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149058/95/1490589502_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_291ea7f70de1da4e5bad9bd2a8d82252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, техас, мэн (штат), джеймс кэмерон, тимур бекмамбетов
В мире, США, Техас, Мэн (штат), Джеймс Кэмерон, Тимур Бекмамбетов
В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате "Аватар", сообщает Variety

Variety: фильм Бекмамбетова "Милосердие" обошел "Аватар" в прокате США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Тимур Бекмамбетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фильм "Милосердие" режиссёра Тимура Бекмамбетова обошёл в прокате США "Аватар: Пламя и пепел" Джеймса Кэмерона в минувшие выходные, несмотря на бушующую в стране снежную бурю и закрытие кинотеатров, пишет издание Variety.
"Научно-фантастический триллер "Милосердие" собрал 11,2 миллиона долларов в свой североамериканский дебют, чего оказалось достаточно, чтобы положить конец пятинедельному господству тяжеловеса Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел". Это впечатляющая сумма, учитывая масштабный зимний шторм, который сейчас накрывает снегом большую часть США... Предупреждения о низких температурах, сильном ветре и метелях были выпущены в 37 штатах, от Техаса до Мэна, что привело к закрытию кинотеатров по всей стране", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, ожидалось, что "Милосердие" соберёт за выходные 12 миллионов долларов, но прогнозы были скорректированы в сторону уменьшения из-за шторма. При этом "Аватар: Пламя и пепел", занимавший весь январь первое место в США по кассовым сборам, опустился на второе, собрав за выходные 7 миллионов долларов.
Кадр из фильма Аватар: Пламя и Пепел - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Аватар: Пламя и Пепел" — дата выхода в России, сюжет, актеры и трейлер
15 января, 17:31
 
В миреСШАТехасМэн (штат)Джеймс КэмеронТимур Бекмамбетов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала