Кинематограф Якутии выходит на мировую арену под брендом "Сделано в России"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Якутия стала первым регионом, чьи кинокомпании получили добровольный сертификат "Сделано в России" - это обеспечивает приоритетное продвижение в рамках международных бизнес-миссий и фестивалей, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Республика Саха (Якутия) стала первым регионом России , чьи кинокомпании получили добровольный сертификат "Сделано в России" по направлению "Уникальность". Программа продвижения национального бренда "Сделано в России" (Made in Russia), реализуемая Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), расширила свои границы для креативных компаний в 2025 году. Теперь в один ряд с высокотехнологичным оборудованием и продуктами питания встает креативный контент, обладающий высоким экспортным потенциалом", - говорится в сообщении.

Первыми обладателями "птички" - официального знака качества Made in Russia — в киноиндустрии стали три якутских кинопроекта с ярким национальным колоритом: "Сайсары синема" с фильмом "Триумф", "Слим Синема Продакшн" с картиной "Почти как все", кинопроект Саргыланы Баишевой "Диодорова. Против течения".

Получение сертификата "Сделано в России" это не просто признание заслуг, а стратегический инструмент для экспансии на зарубежные рынки: информационная поддержка РЭЦ - сертифицированные кинокомпании получают приоритетное продвижение в рамках международных бизнес-миссий, фестивалей и выставок под единым национальным брендом. Это гарантия качества для дистрибьюторов: логотип Made in Russia ("птичка") становится для иностранных закупщиков и стриминговых платформ весомым аргументом, подтверждающим надежность производителя и уникальность контента.

Также такой сертификат обеспечивает повышение узнаваемости: якутское кино теперь официально позиционируется как часть культурного кода России, что упрощает переговоры о продаже прав на показ и участии в совместных международных проектах. Он дает и доступ к инструментам продвижения: кинокомпании смогут использовать маркетинговые возможности программы для повышения лояльности зарубежной аудитории.

Как отметили в РЭЦ, Якутия уже давно зарекомендовала себя как один из самых самобытных кинематографических центров мира. Сертификаты "Сделано в России" по направлению "Уникальность" - это логичный шаг, который позволит трансформировать культурный феномен якутского кино в успешный экспортный продукт. Поддержка под зонтичным брендом Made in Russia поможет режиссерам и продюсерам открыть новые горизонты и найти своего зрителя в любой точке земного шара.