Кинематограф Якутии выходит на мировую арену под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 26.01.2026
12:02 26.01.2026
Кинематограф Якутии выходит на мировую арену под брендом "Сделано в России"
Кинематограф Якутии выходит на мировую арену под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 26.01.2026
Кинематограф Якутии выходит на мировую арену под брендом "Сделано в России"
Якутия стала первым регионом, чьи кинокомпании получили добровольный сертификат "Сделано в России" - это обеспечивает приоритетное продвижение в рамках... РИА Новости, 26.01.2026
2026
Новости
Кинематограф Якутии выходит на мировую арену под брендом "Сделано в России"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Якутия стала первым регионом, чьи кинокомпании получили добровольный сертификат "Сделано в России" - это обеспечивает приоритетное продвижение в рамках международных бизнес-миссий и фестивалей, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Республика Саха (Якутия) стала первым регионом России, чьи кинокомпании получили добровольный сертификат "Сделано в России" по направлению "Уникальность". Программа продвижения национального бренда "Сделано в России" (Made in Russia), реализуемая Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), расширила свои границы для креативных компаний в 2025 году. Теперь в один ряд с высокотехнологичным оборудованием и продуктами питания встает креативный контент, обладающий высоким экспортным потенциалом", - говорится в сообщении.
Первыми обладателями "птички" - официального знака качества Made in Russia — в киноиндустрии стали три якутских кинопроекта с ярким национальным колоритом: "Сайсары синема" с фильмом "Триумф", "Слим Синема Продакшн" с картиной "Почти как все", кинопроект Саргыланы Баишевой "Диодорова. Против течения".
Получение сертификата "Сделано в России" это не просто признание заслуг, а стратегический инструмент для экспансии на зарубежные рынки: информационная поддержка РЭЦ - сертифицированные кинокомпании получают приоритетное продвижение в рамках международных бизнес-миссий, фестивалей и выставок под единым национальным брендом. Это гарантия качества для дистрибьюторов: логотип Made in Russia ("птичка") становится для иностранных закупщиков и стриминговых платформ весомым аргументом, подтверждающим надежность производителя и уникальность контента.
Также такой сертификат обеспечивает повышение узнаваемости: якутское кино теперь официально позиционируется как часть культурного кода России, что упрощает переговоры о продаже прав на показ и участии в совместных международных проектах. Он дает и доступ к инструментам продвижения: кинокомпании смогут использовать маркетинговые возможности программы для повышения лояльности зарубежной аудитории.
Как отметили в РЭЦ, Якутия уже давно зарекомендовала себя как один из самых самобытных кинематографических центров мира. Сертификаты "Сделано в России" по направлению "Уникальность" - это логичный шаг, который позволит трансформировать культурный феномен якутского кино в успешный экспортный продукт. Поддержка под зонтичным брендом Made in Russia поможет режиссерам и продюсерам открыть новые горизонты и найти своего зрителя в любой точке земного шара.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
