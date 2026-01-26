Рейтинг@Mail.ru
17:58 26.01.2026
Над Киевом более двух часов летает разведывательный дрон, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
в мире, киев
В мире, Киев
Над Киевом заметили разведывательный дрон

Над Киевом более двух часов летает разведывательный дрон

© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Над Киевом более двух часов летает разведывательный дрон, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"За это время он (БПЛА - ред) был в центре, на левом и на правом берегах и в разных районах столицы," — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Также издание отмечает, что воздушная тревога в городе была объявлена после того, как дрон увидели горожане.
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса
Вчера, 12:53
 
В миреКиев
 
 
