Над Киевом заметили разведывательный дрон
Над Киевом заметили разведывательный дрон - РИА Новости, 26.01.2026
Над Киевом заметили разведывательный дрон
Над Киевом более двух часов летает разведывательный дрон, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Над Киевом заметили разведывательный дрон
Над Киевом более двух часов летает разведывательный дрон
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Над Киевом более двух часов летает разведывательный дрон, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"За это время он (БПЛА - ред) был в центре, на левом и на правом берегах и в разных районах столицы," — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Также издание отмечает, что воздушная тревога в городе была объявлена после того, как дрон увидели горожане.