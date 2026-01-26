Время в переговорах работает против Киева, считает турецкий аналитик

https://ria.ru/20260126/kiev-2070297558.html
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069986839.html
россия
украина
киев
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Время в переговорном процессе по урегулированию конфликта работает против киевских властей, тогда как у России нет необходимости торопиться на фоне сохраняющейся инициативы на фронте, заявил в комментарии РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России
, США
и Украины
в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
"У российской стороны нет никакой спешки в отношении времени и графика, тогда как для украинской стороны время работает против неё", - отметил эксперт.
По его словам, прошедшие трёхсторонние переговоры в Абу-Даби
стали важной вехой, поскольку стороны впервые собрались в таком формате. Вместе с тем аналитик считает, что, несмотря на декларируемое стремление Москвы
и Киева
к завершению конфликта, переговорный процесс должен учитывать текущие военные реалии и внутриполитическую ситуацию.
Юджель указывает, что инициатива российской армии на поле боя, по его оценке, последовательно усиливается, тогда как Украина сталкивается с серьёзными трудностями как в военной сфере, так и во внутренней политике. В этих условиях, считает он, ожидать масштабных прорывов на переговорах не приходится, а наиболее вероятным сценарием остаются ограниченные и поэтапные договорённости.
Эксперт полагает, что ключевыми факторами, определяющими ход переговоров, будут сохраняющееся военное преимущество России и углубляющиеся разногласия внутри украинского политического поля, что делает переговорный график для Киева всё более сжатым.