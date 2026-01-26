Рейтинг@Mail.ru
Время в переговорах работает против Киева, считает турецкий аналитик - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/kiev-2070297558.html
Время в переговорах работает против Киева, считает турецкий аналитик
Время в переговорах работает против Киева, считает турецкий аналитик - РИА Новости, 26.01.2026
Время в переговорах работает против Киева, считает турецкий аналитик
Время в переговорном процессе по урегулированию конфликта работает против киевских властей, тогда как у России нет необходимости торопиться на фоне... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:05:00+03:00
2026-01-26T12:05:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069986839.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев
В мире, Россия, Украина, Киев
Время в переговорах работает против Киева, считает турецкий аналитик

Политолог Юджель: время в переговорах по Украине работает против Киева

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки Украины и России на столе
Флажки Украины и России на столе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки Украины и России на столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Время в переговорном процессе по урегулированию конфликта работает против киевских властей, тогда как у России нет необходимости торопиться на фоне сохраняющейся инициативы на фронте, заявил в комментарии РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару
11 мая 2025, 02:56
"У российской стороны нет никакой спешки в отношении времени и графика, тогда как для украинской стороны время работает против неё", - отметил эксперт.
По его словам, прошедшие трёхсторонние переговоры в Абу-Даби стали важной вехой, поскольку стороны впервые собрались в таком формате. Вместе с тем аналитик считает, что, несмотря на декларируемое стремление Москвы и Киева к завершению конфликта, переговорный процесс должен учитывать текущие военные реалии и внутриполитическую ситуацию.
Юджель указывает, что инициатива российской армии на поле боя, по его оценке, последовательно усиливается, тогда как Украина сталкивается с серьёзными трудностями как в военной сфере, так и во внутренней политике. В этих условиях, считает он, ожидать масштабных прорывов на переговорах не приходится, а наиболее вероятным сценарием остаются ограниченные и поэтапные договорённости.
Эксперт полагает, что ключевыми факторами, определяющими ход переговоров, будут сохраняющееся военное преимущество России и углубляющиеся разногласия внутри украинского политического поля, что делает переговорный график для Киева всё более сжатым.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ раскрыли подробности формата переговоров в Абу-Даби
23 января, 21:30
 
В миреРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала