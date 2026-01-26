Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Порядка 500-600 тысяч человек выехали за пределы Киева на фоне энергетического кризиса, сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.
"По разным оценкам, 500-600 тысяч человек выехали за пределы Киева, и из-за этого коммунальщикам сложно попасть в закрытые квартиры для проведения аварийных работ", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Новости.LIVE".
По его словам, в Киеве сохраняется существенный дефицит теплоснабжения, наиболее критическая ситуация в Деснянском районе, который в значительной мере зависит от работы ТЭЦ-6. Игнатьев также отметил, что самой сложной проблемой остаются дома с размороженными системами отопления. В них теплоноситель не был слит вовремя, из-за чего поврежденные трубы и батареи нуждаются в замене. Это создает риски аварий и подтоплений во время восстановления тепла.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко неоднократно призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.