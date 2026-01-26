Рейтинг@Mail.ru
Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева - РИА Новости, 26.01.2026
11:57 26.01.2026 (обновлено: 12:03 26.01.2026)
Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева
Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева - РИА Новости, 26.01.2026
Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева
Порядка 500-600 тысяч человек выехали за пределы Киева на фоне энергетического кризиса, сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:57:00+03:00
2026-01-26T12:03:00+03:00
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
юрий продан
дтэк
в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, юрий продан, дтэк
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Юрий Продан, ДТЭК
Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева

Игнатьев: порядка 600 тысяч человек выехали за пределы Киева из-за кризиса

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМногоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026
Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Порядка 500-600 тысяч человек выехали за пределы Киева на фоне энергетического кризиса, сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.
Ранее исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что мини-теплоэлектроцентрали, которые сейчас начали производить на Украине, не смогут полностью заменить мощности двух поврежденных крупных ТЭЦ в Киеве.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: на Украине в некоторых заведениях включают в чек плату за генератор
Вчера, 11:42
"По разным оценкам, 500-600 тысяч человек выехали за пределы Киева, и из-за этого коммунальщикам сложно попасть в закрытые квартиры для проведения аварийных работ", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Новости.LIVE".
По его словам, в Киеве сохраняется существенный дефицит теплоснабжения, наиболее критическая ситуация в Деснянском районе, который в значительной мере зависит от работы ТЭЦ-6. Игнатьев также отметил, что самой сложной проблемой остаются дома с размороженными системами отопления. В них теплоноситель не был слит вовремя, из-за чего поврежденные трубы и батареи нуждаются в замене. Это создает риски аварий и подтоплений во время восстановления тепла.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко неоднократно призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Киев фактически лишился генерации энергии, заявил украинский эксперт
22 января, 17:28
 
В миреКиевУкраинаВиталий КличкоДенис ШмыгальЮрий ПроданДТЭК
 
 
