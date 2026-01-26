Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева

"По разным оценкам, 500-600 тысяч человек выехали за пределы Киева, и из-за этого коммунальщикам сложно попасть в закрытые квартиры для проведения аварийных работ", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Новости.LIVE".

По его словам, в Киеве сохраняется существенный дефицит теплоснабжения, наиболее критическая ситуация в Деснянском районе, который в значительной мере зависит от работы ТЭЦ-6. Игнатьев также отметил, что самой сложной проблемой остаются дома с размороженными системами отопления. В них теплоноситель не был слит вовремя, из-за чего поврежденные трубы и батареи нуждаются в замене. Это создает риски аварий и подтоплений во время восстановления тепла.