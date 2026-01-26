Онлайн-курс для желающих сохранить сельские храмы появится в России

Рейтинг@Mail.ru
19:25 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЧасовня Кирика и Улиты в деревне Воробьи на острове Большой Климецкий в Медвежьегорском районе Республики Карелия
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Онлайн-курс для желающих сохранить сельские храмы будет доступен через три месяца, впервые любой желающий может стать организатором сохранных работ, рассказала РИА Новости пресс-секретарь благотворительного фонда сохранения культурного наследия "Белый Ирис" Анна Кузьминых.
"Заканчиваем разработку бесплатного обучающего онлайн-курса в рамках проекта "Хранителем наследия может стать каждый". Теперь любой человек сможет пройти этот курс онлайн и приступить к восстановлению храма: не в качестве реставратора, а в качестве организатора сохранных работ. Раньше такого не было, это впервые в России. Курс будет доступен через три месяца на одной из платформ для обучения", - сказала Кузьминых.
По ее словам, на курсе, в частности, можно будет узнать, как привлечь профессиональных реставраторов, продвигать свой проект в СМИ, какие необходимо соблюсти правила при восстановлении объектов культурного наследия.
В пятницу директор фонда "Белый Ирис" Ольга Шитова, выступая на III Всероссийском форуме "Хранители храмов России" в Общественной палате РФ, рассказала, что за последние годы в разы увеличилось число людей, которые обращаются в фонд, желая спасти сельские храмы.
"Поскольку к нам поступает очень много обращений с просьбой проконсультировать, как организовать работу по сохранению сельского храма, в этом году в рамках проекта "Хранителем наследия может быть каждый", который поддержан Фондом президентских грантов, мы сделали обучающий курс. Он ориентирован на людей, которые совсем не имеют опыта, или имеют незначительный опыт в сохранении памятников архитектуры", - сказала Шитова.
Она пояснила, что в курсе рассказывается, какой путь предстоит пройти хранителю храмов, с каких шагов начать, где искать ответы на свои вопросы и как избежать ошибок. В частности, она добавила что затрагиваются вопросы организации и проведения консервационных работ, работы с добровольцами. Также, по ее словам, курс содержит текстовый материал, инфографику, таблицы, советы экспертов и видеоинтервью с выпускниками школы хранителей храмов, которые делятся своим опытом.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Главный священник СВО рассказал, какими должны быть фронтовые храмы
Вчера, 11:59
 
