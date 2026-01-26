Хинштейн, находящийся в больнице после ДТП, работает в прежнем режиме

"Александр Евсеевич временно у нас отсутствует, но тем не менее полностью в работе. У него рабочий график не изменился, поэтому все обращения, все вопросы, все проблемы, которые есть – у нас он из рабочего графика не выпал... Вся остальная работа у нас по рабочему графику должна быть отработана... У нас Александр Евсеевич с нами вместе в одном строю, ничего у нас не изменилось, мы как работали, так мы дальше и работаем", – рассказал Чепик в ходе заседания правительства региона.