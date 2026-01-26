https://ria.ru/20260126/khinshteyn-2070316889.html
Хинштейн, находящийся в больнице после ДТП, работает в прежнем режиме
Хинштейн, находящийся в больнице после ДТП, работает в прежнем режиме - РИА Новости, 26.01.2026
Хинштейн, находящийся в больнице после ДТП, работает в прежнем режиме
Рабочий график находящегося в больнице после ДТП губернатора Курской области Александра Хинштейна не изменился, рассказал первый замгубернатора, председатель... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:20:00+03:00
2026-01-26T13:20:00+03:00
2026-01-26T13:20:00+03:00
курская область
александр хинштейн
происшествия
курская область
Хинштейн, находящийся в больнице после ДТП, работает в прежнем режиме
Находящийся в больнице после ДТП Хинштейн работает в прежнем режиме
КУРСК, 26 янв – РИА Новости. Рабочий график находящегося в больнице после ДТП губернатора Курской области Александра Хинштейна не изменился, рассказал первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик.
Хинштейн
22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и сейчас находится в больнице, обошлось без серьезных последствий. Позже он рассказал, что его прооперировали после ДТП, у него перелом бедренной кости, от госпитализации в московскую клинику он отказался.
"Александр Евсеевич временно у нас отсутствует, но тем не менее полностью в работе. У него рабочий график не изменился, поэтому все обращения, все вопросы, все проблемы, которые есть – у нас он из рабочего графика не выпал... Вся остальная работа у нас по рабочему графику должна быть отработана... У нас Александр Евсеевич с нами вместе в одном строю, ничего у нас не изменилось, мы как работали, так мы дальше и работаем", – рассказал Чепик в ходе заседания правительства региона.