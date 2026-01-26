https://ria.ru/20260126/kharkov-2070416882.html
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
харьков
харьков
Новости
ru-RU
харьков
Специальная военная операция на Украине, Харьков
