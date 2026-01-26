https://ria.ru/20260126/kater-2070299073.html
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 26.01.2026
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.01.2026
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
В центральной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ