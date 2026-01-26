Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 26.01.2026 (обновлено: 12:26 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/kater-2070299073.html
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:13:00+03:00
2026-01-26T12:26:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, вооруженные силы украины, безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

В центральной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
