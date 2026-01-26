ПСБ приступил к выпуску "Карт жителя ДНР"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ПСБ приступил к выпуску "Карт жителя Донецкой Народной Республики" на базе платежной системы "Мир", которые совмещают финансовые и социальные сервисы для жителей ДНР, сообщает банк.

ПСБ выступил ключевым партнером инициативы, которая реализуется совместно с правительством ДНР и ООО "Альпика", специализирующимся на системах мониторинга и контроля городской инфраструктуры.

"Карта жителя ДНР" объединяет в себе банковский инструмент и систему региональных льгот и услуг. Она упрощает держателям доступ к таким возможностям, как льготный проезд на общественном транспорте, скидки в торгово-сервисных предприятиях, а в перспективе обеспечит полноценное использование муниципальных сервисов. На первом этапе карты получат жители Волновахского района, позднее проект будет масштабирован на всю республику.

Кроме того, в рамках программы в ближайшее время планируется запуск пилотного проекта "Карта школьника" для учащихся ДНР.

"ПСБ выступает партнером ДНР - как в развитии финансовой инфраструктуры, так и в реализации социальных инициатив. Проект "Карта жителя" наглядно показывает, как современные технологии помогают улучшать качество жизни, объединяя банковские функции и доступ к мерам социальной поддержки. Для нас важно, чтобы современные финансовые инструменты помогали людям решать повседневные задачи быстрее, проще и комфортнее", – приводится в сообщении комментарий вице-президента – управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.

Оформить "Карту жителя ДНР" могут граждане старше 18 лет при наличии паспорта РФ, СНИЛС и, при необходимости, документов, подтверждающих льготы.