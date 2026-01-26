ПСБ приступил к выпуску "Карт жителя ДНР"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ПСБ приступил к выпуску "Карт жителя Донецкой Народной Республики" на базе платежной системы "Мир", которые совмещают финансовые и социальные сервисы для жителей ДНР, сообщает банк.
ПСБ выступил ключевым партнером инициативы, которая реализуется совместно с правительством ДНР и ООО "Альпика", специализирующимся на системах мониторинга и контроля городской инфраструктуры.
"Карта жителя ДНР" объединяет в себе банковский инструмент и систему региональных льгот и услуг. Она упрощает держателям доступ к таким возможностям, как льготный проезд на общественном транспорте, скидки в торгово-сервисных предприятиях, а в перспективе обеспечит полноценное использование муниципальных сервисов. На первом этапе карты получат жители Волновахского района, позднее проект будет масштабирован на всю республику.
Кроме того, в рамках программы в ближайшее время планируется запуск пилотного проекта "Карта школьника" для учащихся ДНР.
"ПСБ выступает партнером ДНР - как в развитии финансовой инфраструктуры, так и в реализации социальных инициатив. Проект "Карта жителя" наглядно показывает, как современные технологии помогают улучшать качество жизни, объединяя банковские функции и доступ к мерам социальной поддержки. Для нас важно, чтобы современные финансовые инструменты помогали людям решать повседневные задачи быстрее, проще и комфортнее", – приводится в сообщении комментарий вице-президента – управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
Оформить "Карту жителя ДНР" могут граждане старше 18 лет при наличии паспорта РФ, СНИЛС и, при необходимости, документов, подтверждающих льготы.
"Мы последовательно выстраиваем современную цифровую инфраструктуру, где меры поддержки, сервисы и повседневные услуги становятся доступнее и понятнее для людей. Партнерство с ПСБ позволяет реализовывать такие решения системно и с прицелом на развитие всей республики", - отметил на своей странице в соцсетях глава ДНР Денис Пушилин.