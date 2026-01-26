Рейтинг@Mail.ru
В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко
20:47 26.01.2026 (обновлено: 21:01 26.01.2026)
В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко
В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко - РИА Новости, 26.01.2026
В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко
В Канаде на 109-м году жизни скончался один из старейших ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн в мире Виктор Хоменко, сообщило посольство России РИА Новости, 26.01.2026
в мире
канада
россия
ленинград
канада
россия
ленинград
в мире, канада, россия, ленинград
В мире, Канада, Россия, Ленинград
В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко

В Канаде на 109-м году жизни умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко

© Фото : Russia in Canada/TelegramВетеран Великой Отечественной Войны Виктор Хоменко
Ветеран Великой Отечественной Войны Виктор Хоменко - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Russia in Canada/Telegram
Ветеран Великой Отечественной Войны Виктор Хоменко. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. В Канаде на 109-м году жизни скончался один из старейших ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн в мире Виктор Хоменко, сообщило посольство России в североамериканской стране.
"Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко, последовавшей на 109-м году жизни", — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале.
В посольстве напомнили, что Хоменко был одним из старейших ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн в мире. С первых дней войны он встал на защиту Родины, участвовал в обороне Ленинграда и прошёл боевой путь до Победы, проявив мужество и героизм, отмеченные высокими государственными наградами.
После войны Виктор Хоменко активно занимался общественной и воспитательной деятельностью, передавая молодому поколению правду о войне. В дипмиссии подчеркнули, что он "оставался примером скромности, достоинства и внутренней силы".
Кроме того, Хоменко был активным участником Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.
"Посольство России в Канаде выражает самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Ульяновича Хоменко, а также Ассоциации", — отметили в диппредставительстве.
 
В мире Канада Россия Ленинград
 
 
