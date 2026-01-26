Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 26.01.2026 (обновлено: 17:53 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/kanada-2070381701.html
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США - РИА Новости, 26.01.2026
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в понедельник, что пересмотр соглашения о торговом сотрудничестве с Мексикой и США (CUSMA) будет "жестким". РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:46:00+03:00
2026-01-26T17:53:00+03:00
в мире
канада
сша
мексика
марк карни
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007892336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c20632402deae41aee429adc042a43d7.jpg
https://ria.ru/20260126/kanada-2070253060.html
канада
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007892336_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_80a35ad488dbc33aafdde9ac8e7fb8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, мексика, марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Мексика, Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США

Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США и Мексикой

© AP Photo / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Премьер-министр Канады Марк Карни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в понедельник, что пересмотр соглашения о торговом сотрудничестве с Мексикой и США (CUSMA) будет "жестким".
"Скоро мы приступаем к переговорам по официальному пересмотру CUSMA... это будет жесткий пересмотр... Президент (США Дональд Трамп - ред.) - сильный переговорщик и... Я думаю, что некоторые из его комментариев и позиций следует рассматривать в более широком контексте", - сказал Карни.
Трамп ранее заявлял, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Премьер Канады высказался о возможном соглашении о свободной торговле с КНР
Вчера, 09:04
 
В миреКанадаСШАМексикаМарк КарниДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала