https://ria.ru/20260126/kanada-2070381701.html
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США - РИА Новости, 26.01.2026
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в понедельник, что пересмотр соглашения о торговом сотрудничестве с Мексикой и США (CUSMA) будет "жестким". РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:46:00+03:00
2026-01-26T17:46:00+03:00
2026-01-26T17:53:00+03:00
в мире
канада
сша
мексика
марк карни
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007892336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c20632402deae41aee429adc042a43d7.jpg
https://ria.ru/20260126/kanada-2070253060.html
канада
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007892336_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_80a35ad488dbc33aafdde9ac8e7fb8e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, мексика, марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Мексика, Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США и Мексикой