Премьер Канады высказался о возможном соглашении о свободной торговле с КНР

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA).