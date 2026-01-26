Премьер Канады высказался о возможном соглашении о свободной торговле с КНР

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA).
"В рамках CUSMA у нас обязательства не заключать соглашений о свободной торговле со странами, в которых нет рыночной экономики, заблаговременно не уведомив (партнеров – ред.). У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики", - заявил Карни журналистам.
Также он отметил, что были урегулированы "некоторые проблемы" в канадско-китайском взаимодействии, возникшие в последние годы. Телеканал CBC передавал, что Карни имел в виду достигнутые с Пекином договоренности по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
