Премьер Канады высказался о возможном соглашении о свободной торговле с КНР - РИА Новости, 26.01.2026
09:04 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/kanada-2070253060.html
Премьер Канады высказался о возможном соглашении о свободной торговле с КНР
Премьер Канады высказался о возможном соглашении о свободной торговле с КНР - РИА Новости, 26.01.2026
Премьер Канады высказался о возможном соглашении о свободной торговле с КНР
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:04:00+03:00
2026-01-26T09:04:00+03:00
в мире
китай
канада
сша
марк карни
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
https://ria.ru/20260121/kanada-2069200445.html
китай
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Премьер Канады высказался о возможном соглашении о свободной торговле с КНР

Карни: Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем

Флаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA).
"В рамках CUSMA у нас обязательства не заключать соглашений о свободной торговле со странами, в которых нет рыночной экономики, заблаговременно не уведомив (партнеров – ред.). У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики", - заявил Карни журналистам.
Также он отметил, что были урегулированы "некоторые проблемы" в канадско-китайском взаимодействии, возникшие в последние годы. Телеканал CBC передавал, что Карни имел в виду достигнутые с Пекином договоренности по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США
21 января, 03:43
21 января, 03:43
 
В миреКитайКанадаСШАМарк КарниДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
