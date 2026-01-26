Врачи удалили из слюнной железы приморца камень, который он "растил" 17 лет

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Хирурги Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке удалили крупный камень из слюнной железы местного жителя, который он "растил" 17 лет, сохранив при этом орган, сообщает больница.

"Врачи челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2 извлекли из слюнной железы жителя Приморья конкремент диаметром более 2 сантиметра. Благодаря профессионализму и опыту специалистов сам орган удалось сохранить", - говорится в сообщении.

Пациент 38-ми лет поступил в больницу с диагнозом "слюнно-каменная болезнь". При этом заболевании в протоках или самой слюнной железе образуются камни, блокирующие отток слюны. Патология вызывает дискомфорт, отек и болевой синдром, особенно при еде, есть риск формирования аденоабсцесса. Основные причины заболевания - это нарушение минерального обмена, механические повреждения слюнных желез, несоблюдение гигиены полости рта, кристаллизация веществ слюны и развитие патогенной микрофлоры.

У пациента история развития заболевания насчитывала около 17 лет. К докторам он обратился только тогда, когда камень в железе стал сказываться на качестве жизни.