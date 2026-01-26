https://ria.ru/20260126/kamen-2070239621.html
Врачи удалили из слюнной железы приморца камень, который он "растил" 17 лет
Врачи удалили из слюнной железы приморца камень, который он "растил" 17 лет - РИА Новости, 26.01.2026
Врачи удалили из слюнной железы приморца камень, который он "растил" 17 лет
Хирурги Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке удалили крупный камень из слюнной железы местного жителя, который он "растил" 17 лет, сохранив при этом... РИА Новости, 26.01.2026
хорошие новости
владивосток
владивосток
Врачи удалили из слюнной железы приморца камень, который он "растил" 17 лет
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Хирурги Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке удалили крупный камень из слюнной железы местного жителя, который он "растил" 17 лет, сохранив при этом орган, сообщает больница.
"Врачи челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2 извлекли из слюнной железы жителя Приморья конкремент диаметром более 2 сантиметра. Благодаря профессионализму и опыту специалистов сам орган удалось сохранить", - говорится в сообщении.
Пациент 38-ми лет поступил в больницу с диагнозом "слюнно-каменная болезнь". При этом заболевании в протоках или самой слюнной железе образуются камни, блокирующие отток слюны. Патология вызывает дискомфорт, отек и болевой синдром, особенно при еде, есть риск формирования аденоабсцесса. Основные причины заболевания - это нарушение минерального обмена, механические повреждения слюнных желез, несоблюдение гигиены полости рта, кристаллизация веществ слюны и развитие патогенной микрофлоры.
У пациента история развития заболевания насчитывала около 17 лет. К докторам он обратился только тогда, когда камень в железе стал сказываться на качестве жизни.
Врачи отмечают, что пациенту повезло: обычно при крупных конкрементах камень удаляют вместе с железой. Но поскольку в этом случае изменения в органе были небольшие, специалисты смогли его сохранить.