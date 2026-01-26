https://ria.ru/20260126/kalinigrad-2070375400.html
Аэропорт Калининграда предупредил о возможном изменении расписания рейсов
Аэропорт Калининграда предупредил о возможном изменении расписания рейсов - РИА Новости, 26.01.2026
Аэропорт Калининграда предупредил о возможном изменении расписания рейсов
Аэропорт Калининграда предупредил о возможных корректировках рейсов и увеличении времени обслуживания пассажиров из-за сбоев в системе бронирования и... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:17:00+03:00
2026-01-26T17:17:00+03:00
2026-01-26T17:22:00+03:00
калининград
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761967_0:50:3425:1978_1920x0_80_0_0_2b604a44474ea6dc1135a6cd8bd99aec.jpg
https://ria.ru/20260126/koltsovo-2070373780.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761967_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_43af2a23891f3c23a16bd971bf00a047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, происшествия
Калининград, Происшествия
Аэропорт Калининграда предупредил о возможном изменении расписания рейсов
Аэропорт Калининграда предупредил об увеличении времени обслуживания из-за сбоя