Аэропорт Калининграда предупредил о возможном изменении расписания рейсов
17:17 26.01.2026 (обновлено: 17:22 26.01.2026)
Аэропорт Калининграда предупредил о возможном изменении расписания рейсов
Аэропорт Калининграда предупредил о возможном изменении расписания рейсов
Аэропорт Калининграда предупредил о возможных корректировках рейсов и увеличении времени обслуживания пассажиров из-за сбоев в системе бронирования и... РИА Новости, 26.01.2026
калининград, происшествия
Калининград, Происшествия
Аэропорт Калининграда предупредил о возможном изменении расписания рейсов

КАЛИНИНГРАД, 26 янв – РИА Новости. Аэропорт Калининграда предупредил о возможных корректировках рейсов и увеличении времени обслуживания пассажиров из-за сбоев в системе бронирования и регистрации.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования и регистрации аэропорт на данный момент осуществляет регистрацию пассажиров и багажа только в ручном режиме. Возможно увеличение времени обслуживания пассажиров, возможны корректировки расписания рейсов", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
Отмечается, что в настоящее время поставщик услуг предпринимает меры для восстановления штатной работы системы.
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
Аэропорт в Екатеринбурге регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
© 2026 МИА «Россия сегодня»
