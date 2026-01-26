Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о подготовке для службы в войсках беспилотных систем
13:02 26.01.2026
Минобороны рассказало о подготовке для службы в войсках беспилотных систем
В учебном центре Южного военного округа ведется подготовка военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России для прохождения службы в войсках беспилотных
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
южный военный округ
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), южный военный округ
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Южный военный округ
Минобороны рассказало о подготовке для службы в войсках беспилотных систем

В ЮВО началась подготовка контрактников для службы в войсках беспилотных систем

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации
Оператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Оператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В учебном центре Южного военного округа ведется подготовка военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России для прохождения службы в войсках беспилотных систем, сообщило ведомство.
"Программа обучения включает управление дронами, ведение воздушной разведки, работу со средствами связи, радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА противника. Кроме того, военнослужащие отрабатывают навыки тактической подготовки, оказания первой доврачебной помощи, стрельбы из штатного вооружения и другие элементы подготовки", - говорится в сообщении.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Минобороны организовало отбор в подразделения войск БПЛА
20 января, 12:11
В ведомстве отметили, что занятия включают работу на симуляторах, после чего военнослужащие приступают к практическим полетам на разведывательных и ударных дронах, особое внимание уделяется уничтожению обнаруженных целей, имитирующих опорные пункты, укрытия личного состава, технику противника.
"Задача в ходе занятия такая – с точки выгрузки расчеты выдвигаются через лесополосу. На пути у них встречаются преграды: нападение с воздуха, ранение, которому требуется эвакуация. В дальнейшем обучаемые выдвигаются на пункт временной разведки, где разворачивают точку взлета и наблюдают с воздуха. Это тот комплекс мероприятия, который они могут встретить в реальном бою. Попадание на заминированный участок местности, оказание первой медицинской помощи – это неотъемлемая часть подготовки. Отрабатывается и тактика, тактическое перемещение группы, занятие позиции при нападении противника с воздуха, откат назад при невозможности выполнить задачу. Доводить все действия необходимо до автоматизма", – приводит пресс-служба слова инструктора учебного центра ЮВО с позывным "Такар".
Военнослужащие, проходящие курс обучения, отмечают высокий уровень подготовки, свой большой интерес к войскам беспилотных систем и новым специальностям, добавили в Минобороны.
"Я подписал контракт, потому что мне стало очень интересно было что-то новое для себя познать, чему-нибудь грамотному научиться. Я в детстве хотел стать летчиком, не получилось. Так смогу полетать. У меня друзья служат, и мне стало тоже интересно пойти в войска. Мы прошли подготовку на компьютерах, полетали. Сейчас уже переходим к полетам основным. Много проходит полетов, интересно справляться со всеми элементами", – сказал обучающийся с позывным "Зёма".
"На полигоне создан блиндаж, предназначенный для размещения расчета FPV-дрона. С такого блиндажа мы отрабатываем по цели. Пост воздушной разведки нам дает координаты, и мы отрабатываем по противнику. В ходе занятия мы отработали по боевой машине пехоты. При управлении дроном нужен микроконтроль, чтобы дрон спокойно летел, не переворачивался. Самое сложное в этой работе сейчас – это холод. Чтобы руки не замерзали, есть специальные чехлы, в него кладется пульт управления, и руки могут согреться", – поделился на видео от Минобороны его коллега с позывным "Москва".
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
МИД рассказал о работе с Белоруссией по созданию беспилотных авиасистем
25 января, 09:06
 
Безопасность Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Южный военный округ
 
 
