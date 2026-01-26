Минобороны рассказало о подготовке для службы в войсках беспилотных систем

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В учебном центре Южного военного округа ведется подготовка военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России для прохождения службы в войсках беспилотных систем, В учебном центре Южного военного округа ведется подготовка военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России для прохождения службы в войсках беспилотных систем, сообщило ведомство.

"Программа обучения включает управление дронами, ведение воздушной разведки, работу со средствами связи, радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА противника. Кроме того, военнослужащие отрабатывают навыки тактической подготовки, оказания первой доврачебной помощи, стрельбы из штатного вооружения и другие элементы подготовки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что занятия включают работу на симуляторах, после чего военнослужащие приступают к практическим полетам на разведывательных и ударных дронах, особое внимание уделяется уничтожению обнаруженных целей, имитирующих опорные пункты, укрытия личного состава, технику противника.

"Задача в ходе занятия такая – с точки выгрузки расчеты выдвигаются через лесополосу. На пути у них встречаются преграды: нападение с воздуха, ранение, которому требуется эвакуация. В дальнейшем обучаемые выдвигаются на пункт временной разведки, где разворачивают точку взлета и наблюдают с воздуха. Это тот комплекс мероприятия, который они могут встретить в реальном бою. Попадание на заминированный участок местности, оказание первой медицинской помощи – это неотъемлемая часть подготовки. Отрабатывается и тактика, тактическое перемещение группы, занятие позиции при нападении противника с воздуха, откат назад при невозможности выполнить задачу. Доводить все действия необходимо до автоматизма", – приводит пресс-служба слова инструктора учебного центра ЮВО с позывным "Такар".

Военнослужащие, проходящие курс обучения, отмечают высокий уровень подготовки, свой большой интерес к войскам беспилотных систем и новым специальностям, добавили в Минобороны.

"Я подписал контракт, потому что мне стало очень интересно было что-то новое для себя познать, чему-нибудь грамотному научиться. Я в детстве хотел стать летчиком, не получилось. Так смогу полетать. У меня друзья служат, и мне стало тоже интересно пойти в войска. Мы прошли подготовку на компьютерах, полетали. Сейчас уже переходим к полетам основным. Много проходит полетов, интересно справляться со всеми элементами", – сказал обучающийся с позывным "Зёма".