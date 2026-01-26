В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде

По данным следствия, 42-летний мужчина попал под лавину днём в воскресенье в горной местности района Камисиро деревни Хакуба на высоте около 1100 метров.

Отмечается, что россиянин катался в группе из трех человек. Двое других сноубордистов смогли самостоятельно спуститься с горы и не пострадали, уточняет телеканал.