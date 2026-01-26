https://ria.ru/20260126/japonija-2070322912.html
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде - РИА Новости, 26.01.2026
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде
Гражданин России погиб в результате схода лавины во время катания на сноуборде вне трасс в японской префектуре Нагано, передает телеканал SBC со ссылкой на... РИА Новости, 26.01.2026
