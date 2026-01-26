Рейтинг@Mail.ru
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде
13:47 26.01.2026
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде - РИА Новости, 26.01.2026
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде
Гражданин России погиб в результате схода лавины во время катания на сноуборде вне трасс в японской префектуре Нагано, передает телеканал SBC со ссылкой на... РИА Новости, 26.01.2026
россия
нагано (город)
япония
происшествия
россия
нагано (город)
япония
россия, нагано (город), япония, происшествия
Россия, Нагано (город), Япония, Происшествия
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде

SBC: россиянин погиб под лавиной во время катания вне трасс в Японии

Сноубордист на лыжном курорте
Сноубордист на лыжном курорте - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Pixabay / Pixabay / snowinjuly
Сноубордист на лыжном курорте. Архивное фото
ТОКИО, 26 янв - РИА Новости. Гражданин России погиб в результате схода лавины во время катания на сноуборде вне трасс в японской префектуре Нагано, передает телеканал SBC со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, 42-летний мужчина попал под лавину днём в воскресенье в горной местности района Камисиро деревни Хакуба на высоте около 1100 метров.
Отмечается, что россиянин катался в группе из трех человек. Двое других сноубордистов смогли самостоятельно спуститься с горы и не пострадали, уточняет телеканал.
Поиски россиянина начались утром 26 января. Мужчину обнаружили без сознания, позднее медики констатировали его смерть.
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
10 января, 18:14
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
10 января, 18:14
 
РоссияНагано (город)ЯпонияПроисшествия
 
 
