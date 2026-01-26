Рейтинг@Mail.ru
В Якутии рассмотрят дело о гибели 13 человек в вахтовке, съехавшей с обрыва - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 26.01.2026 (обновлено: 11:58 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/jakutija-2070284779.html
В Якутии рассмотрят дело о гибели 13 человек в вахтовке, съехавшей с обрыва
В Якутии рассмотрят дело о гибели 13 человек в вахтовке, съехавшей с обрыва - РИА Новости, 26.01.2026
В Якутии рассмотрят дело о гибели 13 человек в вахтовке, съехавшей с обрыва
Уголовное дело по факту гибели 13 человек в "вахтовке", съехавшей с обрыва в Якутии, направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:12:00+03:00
2026-01-26T11:58:00+03:00
происшествия
россия
нерюнгринский район
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030350035_0:102:1125:735_1920x0_80_0_0_3af01c0ed57e0a564322fe56ff52aaee.jpg
https://ria.ru/20260113/jakutija-2067522055.html
https://ria.ru/20260102/pozhar-2066011467.html
россия
нерюнгринский район
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030350035_4:0:1121:838_1920x0_80_0_0_8a7e46e169fd013eeedfde51300fb7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нерюнгринский район, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия)
В Якутии рассмотрят дело о гибели 13 человек в вахтовке, съехавшей с обрыва

Суд в Якутии рассмотрит дело о гибели 13 человек в вахтовке, съехавшей с обрыва

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту гибели 13 человек в "вахтовке", съехавшей с обрыва в Якутии, направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону.
Тринадцать человек погибли в июле 2025 года в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". Работники ГОК возвращались домой со смены. Источник заявлял РИА Новости о том, что в автобусе не было вахтовых работников, все трудились на постоянной основе.
Лаборатория иммуноферментных исследований - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Якутии вынесли приговор врачу, скрывавшей случаи сифилиса у мигрантов
13 января, 09:29
"В Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, при котором погибли работники шахты в Нерюнгринском районе. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.
Фигурантом по делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, стал водитель вахтового автобуса.
По данным следствия, перед заступлением на смену он прошел предрейсовый медицинский осмотр и был допущен к управлению транспортным средством. Ночью за рулем специализированного автомобиля, внутри которого находился 31 работник предприятия, его начало тянуть ко сну, но несмотря на это мужчина не остановился. "Мужчина утратил контроль над управлением транспортным средством и допустил съезд с проезжей части технологической автодороги с переворачиванием и последующим опрокидыванием в обрыв высотой 25 метров", - отметили в пресс-службе.
Как пояснили агентству в СУСК, представитель обвиняемого не захотел, чтобы дело было прекращено на стадии предварительного расследования, и настоял на направлении в суд.
Последствия пожара в частном доме в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек
2 января, 02:48
 
ПроисшествияРоссияНерюнгринский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала