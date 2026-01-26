В Якутии рассмотрят дело о гибели 13 человек в вахтовке, съехавшей с обрыва

ЯКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту гибели 13 человек в "вахтовке", съехавшей с обрыва в Якутии, направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону.

Тринадцать человек погибли в июле 2025 года в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". Работники ГОК возвращались домой со смены. Источник заявлял РИА Новости о том, что в автобусе не было вахтовых работников, все трудились на постоянной основе.

"В Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, при котором погибли работники шахты в Нерюнгринском районе . Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.

Фигурантом по делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, стал водитель вахтового автобуса.

По данным следствия, перед заступлением на смену он прошел предрейсовый медицинский осмотр и был допущен к управлению транспортным средством. Ночью за рулем специализированного автомобиля, внутри которого находился 31 работник предприятия, его начало тянуть ко сну, но несмотря на это мужчина не остановился. "Мужчина утратил контроль над управлением транспортным средством и допустил съезд с проезжей части технологической автодороги с переворачиванием и последующим опрокидыванием в обрыв высотой 25 метров", - отметили в пресс-службе.