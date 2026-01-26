Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес серию авиаударов по югу Ливана
08:47 26.01.2026
Израиль нанес серию авиаударов по югу Ливана
Израильская боевая авиация нанесла несколько серий ударов по разным районам южного Ливана, всего было совершено более 15 авианалетов, информирует ливанское... РИА Новости, 26.01.2026
Израиль нанес серию авиаударов по югу Ливана

NNA: Израиль нанес более 15 авиаударов по югу Ливана

Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла несколько серий ударов по разным районам южного Ливана, всего было совершено более 15 авианалетов, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"Израильская боевая авиация сегодня вечером нанесла 14 авиаударов в ходе трех волн, из которых 10 пришлись по высотам Мейдун и Джабур, 2 - по району Вади-Боргуз и еще 2 - по Касарат аль-Аруш" между высотами Рейхан и Лувейзе", - сообщает агентство.
Флаг Ливана
Ливан призвал ООН принудить Израиль убрать бетонную стену с их территории
28 ноября 2025, 17:04
28 ноября 2025, 17:04
Позже, по данным агентства, после 3.00 ночи (4.00 по московскому времени) авиаудары были нанесены по высотам Акмата – Лувейзе в районе Иклим ат-Туффах.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Автомобиль скорой помощи в Ливане
При атаке израильских ВВС на юге Ливана погиб человек
25 января, 17:38
25 января, 17:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
