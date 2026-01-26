Израиль нанес серию авиаударов по югу Ливана

БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла несколько серий ударов по разным районам южного Ливана, всего было совершено более 15 авианалетов, информирует ливанское национальное агентство Израильская боевая авиация нанесла несколько серий ударов по разным районам южного Ливана, всего было совершено более 15 авианалетов, информирует ливанское национальное агентство NNA

"Израильская боевая авиация сегодня вечером нанесла 14 авиаударов в ходе трех волн, из которых 10 пришлись по высотам Мейдун и Джабур, 2 - по району Вади-Боргуз и еще 2 - по Касарат аль-Аруш" между высотами Рейхан и Лувейзе", - сообщает агентство.

Позже, по данным агентства, после 3.00 ночи (4.00 по московскому времени) авиаудары были нанесены по высотам Акмата – Лувейзе в районе Иклим ат-Туффах.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана , включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.