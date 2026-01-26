Рейтинг@Mail.ru
Самолет "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск - РИА Новости, 26.01.2026
13:07 26.01.2026
Самолет "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск
Самолет "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск - РИА Новости, 26.01.2026
Самолет "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск
Самолет авиакомпании "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия, иркутск, бодайбо, ираэро
Происшествия, Иркутск, Бодайбо, ИрАэро
Самолет "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск

Летевший в Бодайбо самолет вернулся в Иркутск из-за неисправности

© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 авиакомпании ИрАэро
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро" . Архивное фото
ИРКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного инцидента в аэропорту Иркутска.
"По предварительным данным, сегодня, около 16 часов (11.00 мск), экипаж воздушного судна авиакомпании "ИрАэро", выполняющего рейс РД-8259 в Бодайбо, доложил о технической неисправности и возврате на аэродром вылета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что посадка в аэропорту Иркутска прошла благополучно.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП
22 января, 09:25
 
