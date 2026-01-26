https://ria.ru/20260126/irkutsk-2070314019.html
Самолет "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск
Самолет авиакомпании "ИрАэро", летевший в Бодайбо, вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:07:00+03:00
2026-01-26T13:07:00+03:00
2026-01-26T13:07:00+03:00
происшествия
иркутск
бодайбо
ираэро
иркутск
бодайбо
Новости
ru-RU
происшествия, иркутск, бодайбо, ираэро
Происшествия, Иркутск, Бодайбо, ИрАэро
