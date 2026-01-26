Рейтинг@Mail.ru
Трамп допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает Axios
23:49 26.01.2026 (обновлено: 23:53 26.01.2026)
Трамп допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает Axios
Президент США Дональд Трамп по-прежнему допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников Белого дома. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
2026
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает Axios

Axios: Трамп по-прежнему допускает возможность военной атаки на Иран

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников Белого дома.
"Чиновники Белого дома заявляют, что атака все еще рассматривается как вариант, хотя протесты (в Иране - ред.) в основном были подавлены", - пишет портал.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
Вчера, 23:45
 
В мире Иран США Дональд Трамп
 
 
