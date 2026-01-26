Трамп допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает Axios

https://ria.ru/20260126/iran-2070439805.html
Президент США Дональд Трамп по-прежнему допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников Белого дома. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:49:00+03:00
2026-01-26T23:49:00+03:00
2026-01-26T23:53:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
иран
сша
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
