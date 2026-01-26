Аракчи обменивается посланиями с Уиткоффом, заявил постпред Ирана в ООН

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Обмен посланиями проводится между главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником США Стивом Уиткоффом, послания включают в себя различные вопросы, заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"Между нашим министром иностранных дел и Уиткоффом происходит неофициальный обмен сообщениями по различным вопросам, но это вряд ли можно назвать переговорами", - заявил Бахрейни, его слова приводит иранское агентство ISNA.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп поддержал протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.