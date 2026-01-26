https://ria.ru/20260126/iran-2070275674.html
Возможный удар по Ирану привел бы к дестабилизации в регионе, заявил Песков
Возможный удар по Ирану привел бы к дестабилизации в регионе, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
Возможный удар по Ирану привел бы к дестабилизации в регионе, заявил Песков
Возможный удар по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
Возможный удар по Ирану привел бы к дестабилизации в регионе, заявил Песков
Песков: удар по Ирану привел бы к серьезной дестабилизации в регионе