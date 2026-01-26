Рейтинг@Mail.ru
Возможный удар по Ирану привел бы к дестабилизации в регионе, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
10:44 26.01.2026 (обновлено: 10:55 26.01.2026)
Возможный удар по Ирану привел бы к дестабилизации в регионе, заявил Песков
Возможный удар по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
РИА Новости
2026
Возможный удар по Ирану привел бы к дестабилизации в регионе, заявил Песков

Песков: удар по Ирану привел бы к серьезной дестабилизации в регионе

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможный удар по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (возможный военный удар - ред.) означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Вы знаете, что Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. И, конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности и, конечно, ориентированности на исключительно мирные переговоры", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Большая ложь в стиле Гитлера": Иран опроверг сообщения о тысячах погибших
25 января, 23:07
 
