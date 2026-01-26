Рейтинг@Mail.ru
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 26.01.2026 (обновлено: 10:28 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/iran-2070243412.html
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США - РИА Новости, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
Американским военным следует попрощаться с семьями в случае атаки на Иран, заявил в соцсети X глава комиссии национальной безопасности и внешней политики... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:24:00+03:00
2026-01-26T10:28:00+03:00
в мире
иран
сша
америка
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975360902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5438c15fe724c21e642288c9a0d7763a.jpg
https://ria.ru/20260124/iran-2070009312.html
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727274.html
https://ria.ru/20260120/rossija-2069065559.html
иран
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975360902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8991508f777e1866db5060d4dfcff601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, америка, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Америка, Масуд Пезешкиан
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США

Депутат Азизи призвал военных США попрощаться с семьями перед атакой на Иран

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американским военным следует попрощаться с семьями в случае атаки на Иран, заявил в соцсети X глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента исламской республики Эбрахим Азизи.
"Я надеюсь, что если Америка допустит ошибку, основанную на просчетах заблуждающегося президента, то ее солдаты в регионе попрощаются со своими семьями", — написал он.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие
24 января, 03:33

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов Резы Пехлеви — сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, манифестации стали все более массовыми, в стране перестал работать интернет. В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон.
Власти Ирана 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня — что волнения прекратились. Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и обвинил в организации беспорядков США и Израиль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Корабли ВМС США на всякий случай движутся в сторону Ирана, заявил Трамп
23 января, 01:07
На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак.
Иранские власти заявили, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости полностью готовы к войне.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия призвала США отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана
20 января, 15:30
 
В миреИранСШААмерикаМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала