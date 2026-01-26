https://ria.ru/20260126/iran-2070243412.html
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
Американским военным следует попрощаться с семьями в случае атаки на Иран, заявил в соцсети X глава комиссии национальной безопасности и внешней политики... РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Американским военным следует попрощаться с семьями в случае атаки на Иран, заявил
в соцсети X глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента исламской республики Эбрахим Азизи.
"Я надеюсь, что если Америка
допустит ошибку, основанную на просчетах заблуждающегося президента, то ее солдаты в регионе попрощаются со своими семьями", — написал он.
Беспорядки в Иране и угрозы Трампа
Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов Резы Пехлеви — сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, манифестации стали все более массовыми, в стране перестал работать интернет. В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон.
Власти Ирана 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня — что волнения прекратились. Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и обвинил в организации беспорядков США и Израиль.
На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим. В ночь на 22 января Тегеран
временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак.
Иранские власти заявили, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости полностью готовы к войне.