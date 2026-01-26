Интерпол задержал почти четыре тысячи человек за торговлю людьми

ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Более 3,7 тысячи человек были задержаны менее чем за две недели в рамках масштабной операции по борьбе с торговлей людьми, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Интерпола.

"Глобальная операция, координируемая Интерполом , привела к спасению 4414 потенциальных жертв торговли людьми и к обнаружению 12 992 нелегальных мигрантов в 119 странах. В результате операции Liberterra III (10-21 ноября 2025 года) было задержано 3744 подозреваемых, в том числе более 1,8 тысячи за торговлю людьми и незаконную перевозку мигрантов", - сказано там.

Отмечается, что статистика задержаний основана на первоначальных данных, которые были предоставлены странами, присоединившимися к глобальным усилиям правоохранителей.