Интерпол задержал почти четыре тысячи человек за торговлю людьми
Более 3,7 тысячи человек были задержаны менее чем за две недели в рамках масштабной операции по борьбе с торговлей людьми, говорится в заявлении, опубликованном РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:01:00+03:00
интерпол
в мире
интерпол, в мире
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Более 3,7 тысячи человек были задержаны менее чем за две недели в рамках масштабной операции по борьбе с торговлей людьми, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Интерпола.
"Глобальная операция, координируемая Интерполом
, привела к спасению 4414 потенциальных жертв торговли людьми и к обнаружению 12 992 нелегальных мигрантов в 119 странах. В результате операции Liberterra III (10-21 ноября 2025 года) было задержано 3744 подозреваемых, в том числе более 1,8 тысячи за торговлю людьми и незаконную перевозку мигрантов", - сказано там.
Отмечается, что статистика задержаний основана на первоначальных данных, которые были предоставлены странами, присоединившимися к глобальным усилиям правоохранителей.
В обшей сложности более 14 тысяч сотрудников органов были задействованы для ведения наблюдения, усиления пограничных контролей и проведения рейдов. По итогам операции было начато более 720 новых расследований, сообщает Интерпол.