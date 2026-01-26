Рейтинг@Mail.ru
Интерпол задержал почти четыре тысячи человек за торговлю людьми - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/interpol-2070436057.html
Интерпол задержал почти четыре тысячи человек за торговлю людьми
Интерпол задержал почти четыре тысячи человек за торговлю людьми - РИА Новости, 26.01.2026
Интерпол задержал почти четыре тысячи человек за торговлю людьми
Более 3,7 тысячи человек были задержаны менее чем за две недели в рамках масштабной операции по борьбе с торговлей людьми, говорится в заявлении, опубликованном РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:01:00+03:00
2026-01-26T23:01:00+03:00
интерпол
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100774/86/1007748683_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_94f020869956edd9d5db3415cae2bb78.jpg
https://ria.ru/20251225/rossija-2064512580.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100774/86/1007748683_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_77c94b2dfa7af312697d6ba63971b50f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интерпол, в мире
Интерпол, В мире
Интерпол задержал почти четыре тысячи человек за торговлю людьми

Интерпол: за две недели более 3,7 тысячи человек задержали за торговлю людьми

© AP Photo / InterpolОфицер Интерпола
Офицер Интерпола - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Interpol
Офицер Интерпола. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Более 3,7 тысячи человек были задержаны менее чем за две недели в рамках масштабной операции по борьбе с торговлей людьми, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Интерпола.
"Глобальная операция, координируемая Интерполом, привела к спасению 4414 потенциальных жертв торговли людьми и к обнаружению 12 992 нелегальных мигрантов в 119 странах. В результате операции Liberterra III (10-21 ноября 2025 года) было задержано 3744 подозреваемых, в том числе более 1,8 тысячи за торговлю людьми и незаконную перевозку мигрантов", - сказано там.
Отмечается, что статистика задержаний основана на первоначальных данных, которые были предоставлены странами, присоединившимися к глобальным усилиям правоохранителей.
В обшей сложности более 14 тысяч сотрудников органов были задействованы для ведения наблюдения, усиления пограничных контролей и проведения рейдов. По итогам операции было начато более 720 новых расследований, сообщает Интерпол.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом
25 декабря 2025, 09:43
 
ИнтерполВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала