В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра
26.01.2026
13:35 26.01.2026
В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра
Верховный суд Ингушетии продлил еще на 24 дня срок содержания под стражей бывшему главному врачу республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ)... РИА Новости, 26.01.2026
В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра

В Ингушетии продлили арест экс-главе перинатального центра, обвиняемой в хищении

НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии продлил еще на 24 дня срок содержания под стражей бывшему главному врачу республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Мадине Хутиевой, обвиняемой в хищениях и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Сегодня Верховный суд Ингушетии удовлетворил ходатайство следствия, продлив Хутиевой содержание под стражей на 24 суток - до 22 февраля 2026 года включительно", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в 2022 году Хутиева без проведения аукционов и иных конкурентных способов определения заключила прямые договоры с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Мациевой - на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 8,7 миллиона рублей. Предприниматель условия договоров не выполнила, но Хутиева и главный бухгалтер РКПЦ Цечоева подписали документы и перечислили деньги на счет ИП, а в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, считает следствие.
Кроме того, Хутиевой инкриминируют хищение по аналогичной схеме по 30 договорам еще в общей сложности свыше 15 миллионов рублей и превышение должностных полномочий при исполнении еще шести таких договоров с ущербом в 2,5 миллиона рублей.
Арестована Хутиева была 1 февраля 2025 года.
