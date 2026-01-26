https://ria.ru/20260126/ingushetiya-2070320777.html
В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра
В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра - РИА Новости, 26.01.2026
В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра
Верховный суд Ингушетии продлил еще на 24 дня срок содержания под стражей бывшему главному врачу республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ)... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:35:00+03:00
2026-01-26T13:35:00+03:00
2026-01-26T13:35:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
https://ria.ru/20260122/roddom-2069558794.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра
В Ингушетии продлили арест экс-главе перинатального центра, обвиняемой в хищении
НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии продлил еще на 24 дня срок содержания под стражей бывшему главному врачу республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Мадине Хутиевой, обвиняемой в хищениях и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Сегодня Верховный суд Ингушетии
удовлетворил ходатайство следствия, продлив Хутиевой содержание под стражей на 24 суток - до 22 февраля 2026 года включительно", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в 2022 году Хутиева без проведения аукционов и иных конкурентных способов определения заключила прямые договоры с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Мациевой - на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 8,7 миллиона рублей. Предприниматель условия договоров не выполнила, но Хутиева и главный бухгалтер РКПЦ Цечоева подписали документы и перечислили деньги на счет ИП, а в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, считает следствие.
Кроме того, Хутиевой инкриминируют хищение по аналогичной схеме по 30 договорам еще в общей сложности свыше 15 миллионов рублей и превышение должностных полномочий при исполнении еще шести таких договоров с ущербом в 2,5 миллиона рублей.
Арестована Хутиева была 1 февраля 2025 года.