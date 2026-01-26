В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра

НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии продлил еще на 24 дня срок содержания под стражей бывшему главному врачу республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Мадине Хутиевой, обвиняемой в хищениях и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Сегодня Верховный суд Ингушетии удовлетворил ходатайство следствия, продлив Хутиевой содержание под стражей на 24 суток - до 22 февраля 2026 года включительно", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2022 году Хутиева без проведения аукционов и иных конкурентных способов определения заключила прямые договоры с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Мациевой - на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 8,7 миллиона рублей. Предприниматель условия договоров не выполнила, но Хутиева и главный бухгалтер РКПЦ Цечоева подписали документы и перечислили деньги на счет ИП, а в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, считает следствие.

Кроме того, Хутиевой инкриминируют хищение по аналогичной схеме по 30 договорам еще в общей сложности свыше 15 миллионов рублей и превышение должностных полномочий при исполнении еще шести таких договоров с ущербом в 2,5 миллиона рублей.