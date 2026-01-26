https://ria.ru/20260126/ingrad-2070254168.html
Суд отказался принять заявление физлица о банкротстве "Инграда"
Суд отказался принять заявление физлица о банкротстве "Инграда" - РИА Новости, 26.01.2026
Суд отказался принять заявление физлица о банкротстве "Инграда"
Арбитражный суд Москвы отказался принять к рассмотрению заявление Ивана Шкабарни о банкротстве крупной девелоперской компании ПАО "Инград", говорится в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:14:00+03:00
2026-01-26T09:14:00+03:00
2026-01-26T12:08:00+03:00
жилье
москва
московская область (подмосковье)
роман авдеев
sminex
россиум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://realty.ria.ru/20260120/podmoskove-2069006252.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, московская область (подмосковье), роман авдеев, sminex, россиум
Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Авдеев, Sminex, Россиум
Суд отказался принять заявление физлица о банкротстве "Инграда"
Суд в Москве отказался принять заявление физлица о банкротстве "Инграда"
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался принять к рассмотрению заявление Ивана Шкабарни о банкротстве крупной девелоперской компании ПАО "Инград", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что задолженность "Инграда" перед заявителем в размере более 2,5 миллиона рублей подтверждена решением Мещанского районного суда Москвы
. Однако, как установил арбитражный суд, большую часть долга составляют штрафные санкции, в частности, неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 1,8 миллиона рублей.
В соответствии с российским законодательством штрафные санкции не учитываются для определения наличия признаков банкротства. "Учитывая размер неисполненного должником перед заявителем обязательства, следует вывод о том, что… право на обращение в арбитражный суд у заявителя не возникло, поскольку на дату подачи заявления размер обязательств составляет менее двух миллионов рублей", - указал суд.
Девелопер Sminex
в 2024 году закрыл сделку по приобретению компании "Инград" у концерна "Россиум
" Романа Авдеева
и Сергея Сударикова. В сообщении Sminex говорилось, что в состав сделки вошли 19 девелоперских проектов в стадии строительства и проектирования в Москве и Московской области
.