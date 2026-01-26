Суд отказался принять заявление физлица о банкротстве "Инграда"

В соответствии с российским законодательством штрафные санкции не учитываются для определения наличия признаков банкротства. "Учитывая размер неисполненного должником перед заявителем обязательства, следует вывод о том, что… право на обращение в арбитражный суд у заявителя не возникло, поскольку на дату подачи заявления размер обязательств составляет менее двух миллионов рублей", - указал суд.