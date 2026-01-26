Рейтинг@Mail.ru
09:14 26.01.2026 (обновлено: 12:08 26.01.2026)
Суд отказался принять заявление физлица о банкротстве "Инграда"
жилье
москва
московская область (подмосковье)
роман авдеев
sminex
россиум
жилье, москва, московская область (подмосковье), роман авдеев, sminex, россиум
Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Авдеев, Sminex, Россиум
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался принять к рассмотрению заявление Ивана Шкабарни о банкротстве крупной девелоперской компании ПАО "Инград", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что задолженность "Инграда" перед заявителем в размере более 2,5 миллиона рублей подтверждена решением Мещанского районного суда Москвы. Однако, как установил арбитражный суд, большую часть долга составляют штрафные санкции, в частности, неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 1,8 миллиона рублей.
В соответствии с российским законодательством штрафные санкции не учитываются для определения наличия признаков банкротства. "Учитывая размер неисполненного должником перед заявителем обязательства, следует вывод о том, что… право на обращение в арбитражный суд у заявителя не возникло, поскольку на дату подачи заявления размер обязательств составляет менее двух миллионов рублей", - указал суд.
Девелопер Sminex в 2024 году закрыл сделку по приобретению компании "Инград" у концерна "Россиум" Романа Авдеева и Сергея Сударикова. В сообщении Sminex говорилось, что в состав сделки вошли 19 девелоперских проектов в стадии строительства и проектирования в Москве и Московской области.
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Инград" продает землю в Подмосковье более чем на 5 миллиардов рублей
ЖильеМоскваМосковская область (Подмосковье)Роман АвдеевSminexРоссиум
 
 
