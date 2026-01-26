Рейтинг@Mail.ru
В Москве представили полевую Владимирскую икону для фронтовых храмов - РИА Новости, 26.01.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:55 26.01.2026 (обновлено: 19:21 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/ikona-2070310770.html
В Москве представили полевую Владимирскую икону для фронтовых храмов
В Москве представили полевую Владимирскую икону для фронтовых храмов - РИА Новости, 26.01.2026
В Москве представили полевую Владимирскую икону для фронтовых храмов
Полевая переносная Владимирская икона Богородицы представлена на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:55:00+03:00
2026-01-26T19:21:00+03:00
религия
россия
москва
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97626/09/976260965_0:258:849:736_1920x0_80_0_0_71818d581f63e80c98f5925d48ac09fb.jpg
https://ria.ru/20260122/ii-2069662205.html
россия
москва
россия, москва, русская православная церковь
Религия, Россия, Москва, Русская православная церковь
В Москве представили полевую Владимирскую икону для фронтовых храмов

Полевую Владимирскую икону для фронтовых храмов представили в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Новосибирской областиВладимирская икона Божией Матери, написанная новосибирским заключенным
Владимирская икона Божией Матери, написанная новосибирским заключенным - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Новосибирской области
Владимирская икона Божией Матери, написанная новосибирским заключенным
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Полевая переносная Владимирская икона Богородицы представлена на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии в понедельник, сообщает корреспондент РИА Новости.
Икона, сворачивающаяся в камуфляжный чехол, предназначена для фронтовых священников и богослужений в зонах ведения боевых действий.
Во встрече, по сведениям организаторов - Синодального отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви, принимают участие более 500 священнослужителей, прибывающих со всей России, включая зоны проведения боевых действий.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.
Презентация отреставрированной иконы Страшный суд - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Консультативный совет по этике в ИИ оценит похожие на иконы изображения
22 января, 18:05
 
РелигияРоссияМоскваРусская православная церковь
 
 
