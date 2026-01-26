В Москве представили полевую Владимирскую икону для фронтовых храмов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Полевая переносная Владимирская икона Богородицы представлена на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии в понедельник, сообщает корреспондент РИА Новости.
Икона, сворачивающаяся в камуфляжный чехол, предназначена для фронтовых священников и богослужений в зонах ведения боевых действий.
Во встрече, по сведениям организаторов - Синодального отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви, принимают участие более 500 священнослужителей, прибывающих со всей России, включая зоны проведения боевых действий.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.