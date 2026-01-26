В Москве представили полевую Владимирскую икону для фронтовых храмов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Полевая переносная Владимирская икона Богородицы представлена на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии в понедельник, сообщает корреспондент РИА Новости.