Главный священник СВО рассказал, какими должны быть фронтовые храмы

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Фронтовые храмы лучше всего располагать в блиндажах, иначе они легко распознаются противником и попадают под удар, заявил РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков.