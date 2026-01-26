Рейтинг@Mail.ru
Главный священник СВО рассказал, какими должны быть фронтовые храмы
11:59 26.01.2026
Главный священник СВО рассказал, какими должны быть фронтовые храмы
Главный священник СВО рассказал, какими должны быть фронтовые храмы
Фронтовые храмы лучше всего располагать в блиндажах, иначе они легко распознаются противником и попадают под удар, заявил РИА Новости главный военный священник... РИА Новости, 26.01.2026
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Главный священник СВО рассказал, какими должны быть фронтовые храмы

Священник Василенков: фронтовые храмы лучше всего располагать в блиндажах

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Фронтовые храмы лучше всего располагать в блиндажах, иначе они легко распознаются противником и попадают под удар, заявил РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков.
"Лучший формат - это формат блиндажного храма. Все остальное легко обнаруживается и уничтожается в современной войне, поэтому храм или часовня должны быть защищены и трудно идентифицируемы. Все, что не вписывается в этот формат, легко обнаруживается и уничтожается", - сказал священнослужитель, присутствующий на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и других силовых ведомств в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии.
Блиндажных храмов, отметил священник, в зоне СВО сейчас строится достаточно.
