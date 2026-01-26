Рейтинг@Mail.ru
Первый замгубернатора Курской области рассказал о состоянии Хинштейна - РИА Новости, 26.01.2026
12:07 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/gubernator-2070298178.html
Первый замгубернатора Курской области рассказал о состоянии Хинштейна
2026-01-26T12:07:00+03:00
2026-01-26T12:07:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Первый замгубернатора Курской области рассказал о состоянии Хинштейна

Хинштейн продолжает лечение в больнице после ДТП

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевВрио главы Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская"
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Врио главы Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская". Архивное фото
КУРСК, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн продолжает лечение в больнице после ДТП, рассказал первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик.
Хинштейн в четверг сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице, обошлось без серьезных последствий. Позже он рассказал, что его прооперировали после ДТП, у него перелом бедренной кости, от госпитализации в московскую клинику он отказался.
"Александр Евсеевич у нас находится пока в больнице... Я сегодня провожу (заседание – ред.) правительства в связи с тем, что он находится в больнице", – сказал Чепик на заседании правительства Курской области.
Кремль сразу связался с Хинштейном после сообщений о ДТП
23 января, 12:44
 
ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
