Первый замгубернатора Курской области рассказал о состоянии Хинштейна
Первый замгубернатора Курской области рассказал о состоянии Хинштейна - РИА Новости, 26.01.2026
Первый замгубернатора Курской области рассказал о состоянии Хинштейна
Губернатор Курской области Александр Хинштейн продолжает лечение в больнице после ДТП, рассказал первый замгубернатора, председатель правительства региона... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:07:00+03:00
2026-01-26T12:07:00+03:00
2026-01-26T12:07:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
курская область
Первый замгубернатора Курской области рассказал о состоянии Хинштейна
Хинштейн продолжает лечение в больнице после ДТП