Вирусолог рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
2026-01-26T01:38:00+03:00
здоровье - общество
елена малинникова
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Грипп, в отличие от ОРВИ, всегда начинается сразу с высокой температуры, также человек чувствует выраженную головную, мышечную и суставную боль, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"По своим клиническим картинам грипп отличается, если говорить по дифференциальной диагностике, своим началом. Первое - грипп всегда начинается с высокой температуры, причем температура поднимается быстро, почти молниеносно, за час она может подняться выше 39 градусов", - рассказала Малинникова
Она добавила, что начало гриппа характеризуется выраженной головной, мышечной и суставной болью. При этом отсутствуют симптомы воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Грипп, по словам врача, никогда с этого не начинается.
"Если у вас заболело горло, появился насморк или кашель, а потом поднялась температура - это не грипп. Грипп всегда начинается с интоксикации, первое - это симптом интоксикации. Далее, когда вирус уже начинает активно размножаться в клетках верхних дыхательных путей, то там происходит некий воспалительный процесс, идет воспаление слизистой, слущивание эпителия, и слизистая становится такая воспаленная, шершавая, и тогда может присоединиться рефлекторно кашель", - уточнила Малинникова.
Она добавила, что катаральные явления, такие как кашель, боли в горле, насморк, появляются на второй или третий день болезни.