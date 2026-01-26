https://ria.ru/20260126/gosizmena-2070286424.html
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за госизмену
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за госизмену - РИА Новости, 26.01.2026
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за госизмену
Жительница Энергодара, переводившая деньги на нужды ВСУ, приговорена к 14 годам за госизмену, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:20:00+03:00
2026-01-26T11:20:00+03:00
2026-01-26T11:20:00+03:00
происшествия
энергодар
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260117/sud-2068453844.html
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Энергодар, Россия, Вооруженные силы Украины
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за госизмену
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за спонсирование ВСУ