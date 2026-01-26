Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за госизмену - РИА Новости, 26.01.2026
11:20 26.01.2026
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за госизмену
Жительница Энергодара, переводившая деньги на нужды ВСУ, приговорена к 14 годам за госизмену, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. РИА Новости, 26.01.2026
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за госизмену

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Жительница Энергодара, переводившая деньги на нужды ВСУ, приговорена к 14 годам за госизмену, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда.
"Запорожский областной суд признал гражданку Я. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), и назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
По данным суда, женщина 1988 года рождения в декабре 2023 года получила гражданство Российской Федерации, но решила перевести оставшиеся на ее виртуальной украинской банковской карте средства на нужды ВСУ.
"С декабря 2023 года по май 2024 года женщина осуществила шесть переводов... украинским волонтерам и бойцам ВСУ на общую сумму 2 949,96 гривен, что эквивалентно 6 999,45 рублей", - говорится в сообщении.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену
