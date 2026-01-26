Госдума обсудит ужесточение ответственности при регулировании цен

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 27 января рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На пленарном заседании 27 января рассмотрим в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов", - сказал Володин журналистам по итогам заседания совета ГД

Он отметил, что анализ правоприменительной практики ФАС России показывает значительное количество нарушений в сфере тарифообразования и неисполнения законных предписаний: в ряде регионов руководители органов тарифного регулирования привлекались к ответственности пять и более раз за короткий период. Председатель Госдумы подчеркнул, что действующие штрафные санкции не позволяют предупредить совершение очередных нарушений лицами, которые уже за них привлекались, а также новых фактов.

"Процедура тарифообразования станет прозрачнее, а ответственность региональных органов - выше. Когда под угрозой окажется карьера чиновника, дисциплины в исполнении предписаний об устранении нарушений станет больше. Решение станет продолжением работы по наведению порядка - это вопрос защиты интересов людей", - заключил Володин.