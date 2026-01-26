https://ria.ru/20260126/gosduma-2070438325.html
Госдума обсудит ужесточение ответственности при регулировании цен
Госдума обсудит ужесточение ответственности при регулировании цен
Госдума на пленарном заседании 27 января рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов
жкх
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
россия
ЖКХ, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Госдума обсудит ужесточение ответственности при регулировании цен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 27 января рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На пленарном заседании 27 января рассмотрим в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов", - сказал Володин
Он отметил, что анализ правоприменительной практики ФАС России
показывает значительное количество нарушений в сфере тарифообразования и неисполнения законных предписаний: в ряде регионов руководители органов тарифного регулирования привлекались к ответственности пять и более раз за короткий период. Председатель Госдумы подчеркнул, что действующие штрафные санкции не позволяют предупредить совершение очередных нарушений лицами, которые уже за них привлекались, а также новых фактов.
"Процедура тарифообразования станет прозрачнее, а ответственность региональных органов - выше. Когда под угрозой окажется карьера чиновника, дисциплины в исполнении предписаний об устранении нарушений станет больше. Решение станет продолжением работы по наведению порядка - это вопрос защиты интересов людей", - заключил Володин.
Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность в виде безальтернативной дисквалификации для должностных лиц органов регулирования, которые систематически - три и более раз в течение года - совершили правонарушения, выразившиеся в невыполнении законных решений (предписаний) ФАС России.