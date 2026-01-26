https://ria.ru/20260126/gosduma-2070432402.html
В ГД предложили ввести льготный проезд на платных дорогах для пенсионеров
В ГД предложили ввести льготный проезд на платных дорогах для пенсионеров
В ГД предложили ввести льготный проезд на платных дорогах для пенсионеров
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести льготный проезд на платных дорогах для людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетных семей, а также участников СВО и членов их семей.
"Я считаю, что на таких дорогах необходимо ввести льготный проезд для социально уязвимых категорий: для людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетных семей", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, это необходимо сделать и для участников СВО и членов их семей.
Чернышов
добавил, что ранее звучали мнения, что сделать это технически сложно, поскольку камеры не могут определить социальный статус.
"А зачем камерам это делать? Мы живём в эпоху "цифры": у нас есть база данных пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Механизм привязки льготного проезда к аккаунту на "Госуслугах" или к специальной транспортной карте – задача абсолютно решаемая. Это вопрос политической воли и координации между ведомствами", - заявил парламентарий.