В ГД предложили ввести льготный проезд на платных дорогах для пенсионеров

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести льготный проезд на платных дорогах для людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетных семей, а также участников СВО и членов их семей.

"Я считаю, что на таких дорогах необходимо ввести льготный проезд для социально уязвимых категорий: для людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетных семей", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, это необходимо сделать и для участников СВО и членов их семей.

Чернышов добавил, что ранее звучали мнения, что сделать это технически сложно, поскольку камеры не могут определить социальный статус.