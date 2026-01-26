В Госдуме оценили перспективы безвизового режима с Индией

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Безвизовый режим с Индией увеличит турпоток и укрепит отношения двух стран, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина.

Парламентарий подчеркнула, что по итогам 2024–2025 годов Индия вошла в топ-10 стран по въездному туризму, заняв 6-е место (более 77 тысяч туристов в 2024 году посетили Россию), и в планах к 2030 году этот показатель увеличить до 2,4 миллиона человек.