В Госдуме оценили перспективы безвизового режима с Индией
21:31 26.01.2026
В Госдуме оценили перспективы безвизового режима с Индией
индия, россия, москва, надежда школкина, нарендра моди, госдума рф
Индия, Россия, Москва, Надежда Школкина, Нарендра Моди, Госдума РФ
В Госдуме оценили перспективы безвизового режима с Индией

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Безвизовый режим с Индией увеличит турпоток и укрепит отношения двух стран, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина.
В пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
"Безвизовый режим, безусловно, будет способствовать увеличению взаимного турпотока из двух стран и укреплению наших отношений", - сказала Школкина журналистам.
Она отметила, что Россия и Индия всегда относились и относятся друг к другу с большим теплом, и сегодня, как россияне охотно посещают Индию, изучая её традиции и культуру, так и туристы из Индии с удовольствием приезжают в Россию.
Парламентарий подчеркнула, что по итогам 2024–2025 годов Индия вошла в топ-10 стран по въездному туризму, заняв 6-е место (более 77 тысяч туристов в 2024 году посетили Россию), и в планах к 2030 году этот показатель увеличить до 2,4 миллиона человек.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться
Вчера, 21:16
 
Индия Россия Москва Надежда Школкина Нарендра Моди Госдума РФ
 
 
