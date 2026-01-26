В Госдуме согласились дать ЦБ право ограничивать срок действия Mastercard

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Госдуме согласны дать полномочия Банку России ограничивать кредитным организациям срок действия платежных карт, заявил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Согласно второму пакету мер против мошенничества, который включает порядка 20 нововведений, рассматривается предложение о том, чтобы наделить Банк России правом при необходимости определять срок действия предоставленных платежных карт, а также при необходимости устанавливать предельное количество платежных карт и определять оператора единой системы учета платежных карт.
"Я не поддерживаю предложение исключить полномочия ЦБ РФ в его праве ограничивать срок действия платежных карт, прежде всего, я имею в виду Visa и Mastercard", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос.
"То, что устарело, может использоваться мошенниками для кражи денег у населения. Эти инструменты оплаты менее защищены", - пояснил он.
По словам депутата, данное полномочие регулятора также способно повысить вовлечённость населения в использование современных инструментов оплаты, в числе которых СБП (Система быстрых платежей), QR‑коды и другие методы.
"Эти новые предложения дадут людям возможность обратить внимание и использовать более современные инструменты для оплаты товаров и услуг", - уверен Аксаков.
В декабре директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила, что Банк России продолжает вести обсуждение с банками относительно отключения карт Visa и Mastercard в России и рассчитывает на скорейшее принятие решения. А летом Бакина говорила, что Банк России рассматривает возможность ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком для борьбы с мошенничеством.
В 2022 году международные платежные системы Visa и Mastercard остановили операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно. Функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.
