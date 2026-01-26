Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/gosduma-2070379170.html
В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул
В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул - РИА Новости, 26.01.2026
В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул
Если метель и снежные заносы не позволяют добраться до места работы, а об опасной погодной ситуации сообщали МЧС, метеорологии и дорожные службы, то... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:34:00+03:00
2026-01-26T17:34:00+03:00
общество
екатерина стенякина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067096251_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_ac49eba4369ab15409e83cb07c1c8820.jpg
https://ria.ru/20260123/akkumulyator-2069735828.html
https://ria.ru/20260119/iznos-2068674661.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067096251_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_c5973239b711d048052285c79d0375a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатерина стенякина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Екатерина Стенякина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул

РИА Новости: россиянам объяснили, в какую погоду работодатель не поставит прогул

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗанесенные снегом автомобили во время снегопада в Москве
Занесенные снегом автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Занесенные снегом автомобили во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Если метель и снежные заносы не позволяют добраться до места работы, а об опасной погодной ситуации сообщали МЧС, метеорологии и дорожные службы, то работодатель не сможет засчитать отсутствие на рабочем месте за прогул, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул. Суды в таких случаях становятся на сторону работника. Но просто не прийти на работу из-за мороза не получится: для этого нужно распоряжение руководства - например, о временном переводе сотрудников на удалёнку - или решение региональных властей", - сказала Стенякина.
Аккумуляторы - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов
23 января, 03:11
Она также отметила, что при работе в помещении температура воздуха на рабочем месте должна соответствовать требованиям санпина: в офисе для полного рабочего дня – не ниже 19 градусов, в помещении, где сотрудники активно работают физически, - не ниже 13 градусов.
По словам депутата, если температура на рабочем месте ниже, работодатель должен сократить время непрерывного пребывания.
"Что касается уличных работ: в нашей стране действуют методические рекомендации "Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях", которые утверждены Роспотребнадзором. Продолжительность пребывания на открытом воздухе в течение смены там чётко регламентирована: в зависимости от климатического пояса, температуры воздуха и силы ветра, вида выполняемых работ", - добавила Стенякина.
Она уточнила, что продолжительность пребывания на открытом воздухе в течение смены может составлять от 2-2,5 часов до 20-30 минут при очень суровых условиях, при этом работодатель должен обеспечить своим сотрудникам регулярные 10-минутные перерывы в тёплом помещении, которые входят в рабочее время и оплачиваются.
"К работе на холоде допускаются работники, не имеющие для этого медицинских противопоказаний, прошедшие предварительный медосмотр. И, конечно, работающие на холоде сотрудники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты по погоде, подходящей обувью, рукавицами, головными уборами", - подытожила парламентарий.
Автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Автоюрист рассказал, как снизить износ автомобиля в морозы
19 января, 03:07
 
ОбществоЕкатерина СтенякинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала