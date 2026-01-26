В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Если метель и снежные заносы не позволяют добраться до места работы, а об опасной погодной ситуации сообщали МЧС, метеорологии и дорожные службы, то работодатель не сможет засчитать отсутствие на рабочем месте за прогул, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС , метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул. Суды в таких случаях становятся на сторону работника. Но просто не прийти на работу из-за мороза не получится: для этого нужно распоряжение руководства - например, о временном переводе сотрудников на удалёнку - или решение региональных властей", - сказала Стенякина

Она также отметила, что при работе в помещении температура воздуха на рабочем месте должна соответствовать требованиям санпина: в офисе для полного рабочего дня – не ниже 19 градусов, в помещении, где сотрудники активно работают физически, - не ниже 13 градусов.

По словам депутата, если температура на рабочем месте ниже, работодатель должен сократить время непрерывного пребывания.

"Что касается уличных работ: в нашей стране действуют методические рекомендации "Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях", которые утверждены Роспотребнадзором . Продолжительность пребывания на открытом воздухе в течение смены там чётко регламентирована: в зависимости от климатического пояса, температуры воздуха и силы ветра, вида выполняемых работ", - добавила Стенякина.

Она уточнила, что продолжительность пребывания на открытом воздухе в течение смены может составлять от 2-2,5 часов до 20-30 минут при очень суровых условиях, при этом работодатель должен обеспечить своим сотрудникам регулярные 10-минутные перерывы в тёплом помещении, которые входят в рабочее время и оплачиваются.