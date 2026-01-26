Рейтинг@Mail.ru
Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/gosduma-2070369097.html
Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год
Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год - РИА Новости, 26.01.2026
Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год
Госдума в среду, 28 января, заслушает доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о работе за 2025 год, сообщил председатель Госдумы... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:02:00+03:00
2026-01-26T17:02:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e91e531e7d5830a29eb3489aea2904c.jpg
https://ria.ru/20260124/moskalkova-2070048942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1f843a202391c81e9cdc5418bad5346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна москалькова, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год

Госдума в среду заслушает доклад Татьяны Москальковой о работе за 2025 год

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума в среду, 28 января, заслушает доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о работе за 2025 год, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 28 января заслушают доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой о работе за 2025 год", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе отметили, что Совет Госдумы утвердил процедуру рассмотрения отчета. Запланированы выступления председателей профильных комитетов и представителей политических фракций ГД, а также аудитора Счетной палаты РФ.
Партию лекарств для Угличской центральной районной больницы передали в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Аппарат Москальковой передал больнице в Ярославской области медикаменты
24 января, 11:34
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала