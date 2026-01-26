https://ria.ru/20260126/gosduma-2070369097.html
Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год
Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год - РИА Новости, 26.01.2026
Госдума в среду заслушает доклад Москальковой о работе за 2025 год
Госдума в среду, 28 января, заслушает доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о работе за 2025 год, сообщил председатель Госдумы... РИА Новости, 26.01.2026
