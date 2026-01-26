Рейтинг@Mail.ru
16:16 26.01.2026 (обновлено: 16:20 26.01.2026)
Мишустин отметил работу "Единой России" над проектом бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу думской фракции "Единая Россия" над проектом федерального бюджета на предстоящие три года. РИА Новости, 26.01.2026
экономика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, единая россия, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Единая Россия, Госдума РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями думской фракции "Единая Россия". 26 января 2026
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями думской фракции "Единая Россия". 26 января 2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу думской фракции "Единая Россия" над проектом федерального бюджета на предстоящие три года.
"Коротко скажу о наиболее весомых итогах нашей с вами работы за прошлый год. В первую очередь это, конечно, подготовка проекта бюджета, его корректировки. Огромная сложная работа, которая была выстроена вместе с вами", - сказал Мишустин в понедельник на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в преддверии отчета правительства в Госдуме.
"Фракция здесь взаимодействовала с коллегами из правительства, с общественными объединениями очень конструктивно, на высочайшем экспертном уровне, главное, была нацелена на поиск совершенно конкретных решений", - добавил премьер.
Он уточнил, что предложенные "Единой Россией" поправки позволили дополнительно выделить более 174 миллиардов рублей на целый ряд социально значимых направлений.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что отчет кабинета министров о работе в 2025 году пройдет в Госдуме в последнюю неделю февраля - с 24 по 26 число. Встречи премьера с депутатами каждой думской фракции традиционно проходят в преддверии ежегодных отчетов правительства в нижней палате парламента.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Минфин рассчитывает на стабильную ненефтегазовую часть бюджета в 2026 году
21 января, 09:35
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
