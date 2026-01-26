Мишустин отметил работу "Единой России" над проектом бюджета

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу думской фракции "Единая Россия" над проектом федерального бюджета на предстоящие три года.

"Коротко скажу о наиболее весомых итогах нашей с вами работы за прошлый год. В первую очередь это, конечно, подготовка проекта бюджета, его корректировки. Огромная сложная работа, которая была выстроена вместе с вами", - сказал Мишустин в понедельник на встрече с депутатами фракции " Единая Россия " в преддверии отчета правительства в Госдуме

"Фракция здесь взаимодействовала с коллегами из правительства, с общественными объединениями очень конструктивно, на высочайшем экспертном уровне, главное, была нацелена на поиск совершенно конкретных решений", - добавил премьер.

Он уточнил, что предложенные "Единой Россией" поправки позволили дополнительно выделить более 174 миллиардов рублей на целый ряд социально значимых направлений.