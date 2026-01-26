В Госдуме предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Георгий Арапов предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами и давать бесплатный проезд в них по Пушкинской карте.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем признать автобусы, чей возраст превышает 20 лет, культурными объектами — даже если они продолжают ежедневно перевозить пассажиров… Дополнительно возможно ввести бесплатный проезд для школьников по пушкинской карте в автобусах старше 20 лет", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что такой статус будет подчеркивать проблему изношенности конкретного транспорта и станет символическим сигналом для региональных властей о необходимости ускоренной замены подобных машин на новые.