В Госдуме предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами - РИА Новости, 26.01.2026
16:06 26.01.2026 (обновлено: 16:17 26.01.2026)
В Госдуме предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами
В Госдуме предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами
В Госдуме предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами

Даванков предложил признать автобусы старше 20 лет культурными объектами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Георгий Арапов предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами и давать бесплатный проезд в них по Пушкинской карте.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем признать автобусы, чей возраст превышает 20 лет, культурными объектами — даже если они продолжают ежедневно перевозить пассажиров… Дополнительно возможно ввести бесплатный проезд для школьников по пушкинской карте в автобусах старше 20 лет", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что такой статус будет подчеркивать проблему изношенности конкретного транспорта и станет символическим сигналом для региональных властей о необходимости ускоренной замены подобных машин на новые.
"Это станет своеобразным напоминанием о "возрасте" транспорта и подчеркнёт его несоответствие современным стандартам: дети будут ездить бесплатно именно потому, что автобус давно должен был быть выведен из эксплуатации", - подчеркивается в документе.
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде для школьников
18 августа 2025, 02:10
 
