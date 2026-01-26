https://ria.ru/20260126/gosduma-2070317608.html
В Госдуме осудили слова Зеленского о Москве и Петербурге
В Госдуме осудили слова Зеленского о Москве и Петербурге - РИА Новости, 26.01.2026
В Госдуме осудили слова Зеленского о Москве и Петербурге
Заявление Владимира Зеленского о "советской Москве" и "имперском Петербурге" как врагах Украины является подлой манипуляцией, а также демонстрацией невежества и РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:25:00+03:00
2026-01-26T13:25:00+03:00
2026-01-26T13:25:00+03:00
украина
севастополь
вильнюс
владимир зеленский
дмитрий белик
госдума рф
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260126/zelenskiy-2070293738.html
украина
севастополь
вильнюс
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, севастополь, вильнюс, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф, москва
Украина, Севастополь, Вильнюс, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Москва
В Госдуме осудили слова Зеленского о Москве и Петербурге
РИА Новости: Белик назвал слова Зеленского о Москве и Петербурге манипуляцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о "советской Москве" и "имперском Петербурге" как врагах Украины является подлой манипуляцией, а также демонстрацией невежества и вопиющего незнания истории, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский
, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе
, заявил, что врагами Украины
якобы являются "советская Москва" и "имперский Петербург".
"Пытаясь найти жалкие оправдания политике киевского режима, Зеленский извергнул очередные русофобские заявления, чем продемонстрировал свое невежество и вопиющее незнание истории. Стремление Зеленского отказаться от советского прошлого, вымарать историю, заменив ее нацистской составляющей, - это подлая манипуляция памятью с целью исказить и скрыть неудобные истины", - сказал Белик
.
По его словам, вхождение в состав России
в прошлом обеспечило украинцам защиту от внешних угроз, в частности, со стороны польских властей.
"Важно, что, несмотря на включение земель в состав Российской империи, украинцы сохраняли свою национальную идентичность и культуру. В советское время Украина переживала значительные экономические преобразования. Она стала важным центром тяжелой промышленности, науки, сельского хозяйства и в особенности аграрного сектора. Пребывание Украины в составе СССР сыграло ключевую роль в формировании ее современного облика", - сказал депутат.