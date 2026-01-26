СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о "советской Москве" и "имперском Петербурге" как врагах Украины является подлой манипуляцией, а также демонстрацией невежества и вопиющего незнания истории, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Важно, что, несмотря на включение земель в состав Российской империи, украинцы сохраняли свою национальную идентичность и культуру. В советское время Украина переживала значительные экономические преобразования. Она стала важным центром тяжелой промышленности, науки, сельского хозяйства и в особенности аграрного сектора. Пребывание Украины в составе СССР сыграло ключевую роль в формировании ее современного облика", - сказал депутат.