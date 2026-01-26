Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
13:25 26.01.2026
В Госдуме осудили слова Зеленского о Москве и Петербурге
В Госдуме осудили слова Зеленского о Москве и Петербурге
Заявление Владимира Зеленского о "советской Москве" и "имперском Петербурге" как врагах Украины является подлой манипуляцией, а также демонстрацией невежества и
В Госдуме осудили слова Зеленского о Москве и Петербурге

РИА Новости: Белик назвал слова Зеленского о Москве и Петербурге манипуляцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о "советской Москве" и "имперском Петербурге" как врагах Украины является подлой манипуляцией, а также демонстрацией невежества и вопиющего незнания истории, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, заявил, что врагами Украины якобы являются "советская Москва" и "имперский Петербург".
"Пытаясь найти жалкие оправдания политике киевского режима, Зеленский извергнул очередные русофобские заявления, чем продемонстрировал свое невежество и вопиющее незнание истории. Стремление Зеленского отказаться от советского прошлого, вымарать историю, заменив ее нацистской составляющей, - это подлая манипуляция памятью с целью исказить и скрыть неудобные истины", - сказал Белик.
По его словам, вхождение в состав России в прошлом обеспечило украинцам защиту от внешних угроз, в частности, со стороны польских властей.
"Важно, что, несмотря на включение земель в состав Российской империи, украинцы сохраняли свою национальную идентичность и культуру. В советское время Украина переживала значительные экономические преобразования. Она стала важным центром тяжелой промышленности, науки, сельского хозяйства и в особенности аграрного сектора. Пребывание Украины в составе СССР сыграло ключевую роль в формировании ее современного облика", - сказал депутат.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Хватает наглости". Вице-премьер Италии отчитал Зеленского
Вчера, 11:52
 
