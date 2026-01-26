https://ria.ru/20260126/gosduma-2070253238.html
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской - РИА Новости, 26.01.2026
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский наплевательски относится к... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:07:00+03:00
2026-01-26T09:07:00+03:00
2026-01-26T09:07:00+03:00
в мире
донбасс
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019936102.html
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской
Депутат Шеремет: Зеленский наплевательски относится к переговорам
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский наплевательски относится к переговорному процессу, отказываясь выводить оккупационные войска с части Донбасса.
Ранее Зеленский
отказывался от вывода ВСУ
с территории Донбасса
. По его словам, позиция Украины
по территориям и территориальной целостности остается неизменной.
«
"Зеленский в очередной раз плюнул в переговорный процесс, отказавшись выводить войска из оккупированной украинскими боевиками части Донбасса. Он занял агрессивную и неадекватную позиция, имитируя готовность к переговорному процессу, а на практике обрубает все реальные возможности мира для Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, вести переговоры с Зеленским бессмысленно, так как данные им слова не стоят и ломанного гроша.
"Зеленский - это диктатор, которые обрекает украинский народ на продолжение военного конфликта", - подчеркнул депутат.