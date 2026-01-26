Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
09:07 26.01.2026
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский наплевательски относится к... РИА Новости, 26.01.2026
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской

Депутат Шеремет: Зеленский наплевательски относится к переговорам

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский наплевательски относится к переговорному процессу, отказываясь выводить оккупационные войска с части Донбасса.
Ранее Зеленский отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса. По его словам, позиция Украины по территориям и территориальной целостности остается неизменной.
«
"Зеленский в очередной раз плюнул в переговорный процесс, отказавшись выводить войска из оккупированной украинскими боевиками части Донбасса. Он занял агрессивную и неадекватную позиция, имитируя готовность к переговорному процессу, а на практике обрубает все реальные возможности мира для Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, вести переговоры с Зеленским бессмысленно, так как данные им слова не стоят и ломанного гроша.
"Зеленский - это диктатор, которые обрекает украинский народ на продолжение военного конфликта", - подчеркнул депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев
30 мая 2025, 12:36
 
