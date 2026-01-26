Гайский ГОК окажет помощь семье погибшего на шахте рабочего

УФА, 26 янв - РИА Новости. Гайский горно-обогатительный комбинат в Оренбургской области окажет необходимую помощь семье рабочего, погибшего при обрушении горных пород на подземном руднике, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее в областном МЧС сообщали, что рабочий погиб при обрушении горной породы на Гайском ГОКе. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В пресс-службе Гайского ГОКа РИА Новости рассказали, что при производстве горных работ проходчик подземного участка 1983 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего.