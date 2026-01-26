https://ria.ru/20260126/gok-2070282269.html
Гайский ГОК окажет помощь семье погибшего на шахте рабочего
УФА, 26 янв - РИА Новости. Гайский горно-обогатительный комбинат в Оренбургской области окажет необходимую помощь семье рабочего, погибшего при обрушении горных пород на подземном руднике, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее в областном МЧС
сообщали, что рабочий погиб при обрушении горной породы на Гайском ГОКе. СК
возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ
(нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В пресс-службе Гайского ГОКа РИА Новости рассказали, что при производстве горных работ проходчик подземного участка 1983 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
"В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО "Гайский ГОК" выражает глубокие соболезнования родным и близким, им будет оказана вся необходимая помощь", - сообщили агентству в пресс-службе.