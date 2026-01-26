Рейтинг@Mail.ru
Гайский ГОК окажет помощь семье погибшего на шахте рабочего - РИА Новости, 26.01.2026
11:02 26.01.2026
Гайский ГОК окажет помощь семье погибшего на шахте рабочего
Гайский ГОК окажет помощь семье погибшего на шахте рабочего

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкГайский горно-обогатительный комбинат в Оренбургской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Гайский горно-обогатительный комбинат в Оренбургской области. Архивное фото
УФА, 26 янв - РИА Новости. Гайский горно-обогатительный комбинат в Оренбургской области окажет необходимую помощь семье рабочего, погибшего при обрушении горных пород на подземном руднике, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее в областном МЧС сообщали, что рабочий погиб при обрушении горной породы на Гайском ГОКе. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В пресс-службе Гайского ГОКа РИА Новости рассказали, что при производстве горных работ проходчик подземного участка 1983 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
"В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО "Гайский ГОК" выражает глубокие соболезнования родным и близким, им будет оказана вся необходимая помощь", - сообщили агентству в пресс-службе.
Шахта - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Иностранец погиб при обрушении горной выработки в Туве
24 сентября 2025, 06:22
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияГайский горно-обогатительный комбинатМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
