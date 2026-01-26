Рейтинг@Mail.ru
САП прокомментировал заведение дела против Тимошенко в день ее рождения
23:05 26.01.2026
САП прокомментировал заведение дела против Тимошенко в день ее рождения
в мире
украина
юлия тимошенко
александр клименко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
в мире, украина, юлия тимошенко, александр клименко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Александр Клименко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
© REUTERS / Viacheslav RatynskyiЮлия Тимошенко
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко назвал совпадением заведение уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко в день ее рождения - 27 ноября.
"Так совпало. Мы не отслеживаем, в какие даты дни рождения, годовщины свадьбы или профессиональные юбилеи у наших фигурантов, для нас это не имеет значения", - сообщил глава ведомства в интервью для украинского агентства Укринформ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь САП Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это сможет объяснить только Кличко". Захарова пошутила о деле Тимошенко
16 января, 17:24
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоАлександр КлименкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
