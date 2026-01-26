https://ria.ru/20260126/glava-2070436674.html
САП прокомментировал заведение дела против Тимошенко в день ее рождения
САП прокомментировал заведение дела против Тимошенко в день ее рождения - РИА Новости, 26.01.2026
САП прокомментировал заведение дела против Тимошенко в день ее рождения
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко назвал совпадением заведение уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:05:00+03:00
2026-01-26T23:05:00+03:00
2026-01-26T23:05:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
александр клименко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310135_0:26:2530:1449_1920x0_80_0_0_8a3d25bd434f88a606e2869574c1c968.jpg
https://ria.ru/20260116/klichko-2068370620.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310135_0:0:2231:1673_1920x0_80_0_0_01077dd2fc061808830b061f30894908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, юлия тимошенко, александр клименко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Александр Клименко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
САП прокомментировал заведение дела против Тимошенко в день ее рождения
Клименко назвал совпадением заведение дела против Тимошенко в день ее рождения