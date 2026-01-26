САП прокомментировал заведение дела против Тимошенко в день ее рождения

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко назвал совпадением заведение уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко в день ее рождения - 27 ноября.

"Так совпало. Мы не отслеживаем, в какие даты дни рождения, годовщины свадьбы или профессиональные юбилеи у наших фигурантов, для нас это не имеет значения", - сообщил глава ведомства в интервью для украинского агентства Укринформ.