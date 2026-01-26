https://ria.ru/20260126/glava-2070285680.html
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине - РИА Новости, 26.01.2026
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:17:00+03:00
в мире
украина
давос
россия
владимир зеленский
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
вооруженные силы украины
2026
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании мира на Украине из-за территорий