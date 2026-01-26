Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине - РИА Новости, 26.01.2026
11:17 26.01.2026
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине

Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский затягивает установление мира на Украине.
"Лекция Зеленского европейцам в Давосе прошла неудачно. Его промедление с принятием территориальных уступок задерживает мирный процесс", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение конфликта и подпитку украинской коррупции. Позднее Зеленский вновь отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом
