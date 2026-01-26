"Окопный гиперзвук". В США нашли способ вывести HIMARS на новый уровень

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Дела с гиперзвуком у американцев идут ни шатко ни валко — самая богатая армия мира до сих пор не обзавелась заветной технологией. Однако в Пентагоне не унывают. К имеющимся программам добавилась еще одна. О том, как Вашингтон надеется затащить гиперзвуковые ракеты едва ли не на передовую, — в материале РИА Новости.

Срывы сроков

Армия США в очередной раз перенесла срок принятия на вооружение гиперзвуковых систем, сообщает Bloomberg.

"Учитывая, что Китай Россия уже развернули новые гиперзвуковые снаряды, отсутствие аналогичных возможностей у США остается тревожным недостатком. Гиперзвуковые ракеты способны летать со скоростью более 6120 километров в час, к тому же на малой высоте, и их сложнее перехватить традиционными системами ПВО", — сетует агентство.

© Public domain Пусковая установка LRHW во время операции "Удар грома" на мысе Канаверал © Public domain Пусковая установка LRHW во время операции "Удар грома" на мысе Канаверал

На программу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) выделили более 12 миллиардов долларов. Первая батарея вместе с ракетами обойдется в 2,7 миллиарда.

Проект реализуют с 2018 года. Собирались принять на вооружение в сентябре 2023-го, перенесли на два года. Опять не уложились, надеялись успеть к 2026-му.

И вот на прошлой неделе признались, что ракеты не готовы.

"Повторное несоблюдение сроков заставляет задуматься о технических сложностях, <...> а не о каких-либо нерешенных проблемах с базовой ракетой, разработанной корпорацией Lockheed Martin ", — предполагает Bloomberg.

Боевая эффективность дорогостоящего оружия остается под вопросом. В октябре управление по испытаниям в Пентагоне сообщало, что не провело комплексную оценку и не располагает данными о поражающих возможностях и живучести системы.

С другими программами ситуация не лучше. Для ВВС разрабатывают сразу две — Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) и Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). Причем первая была под угрозой закрытия из-за нескольких неудачных испытаний.

ARRW занимается тоже Lockheed Martin. Развертывание намечено на 2027 год. Как и HACM от RTX (бывший Raytheon ) совместно с Northrop Gumman.

Для ВМС — Conventional Prompt Strike (CPS). Ее планируют поставить на подлодки и боевые корабли также в 2027-м.

Из ряда вон

С недавних пор к этому добавился еще один проект: ракета Blackbeard от компании Castelion. Предназначена для высокоточных ударов по стационарным и подвижным целям на дальности 700-800 километров. Скорость — пять-шесть Махов.

Ракета позиционируется как дешевое массовое средство поражения. В качестве платформы для старта разработчики предлагают пусковые установки M270 и M142 HIMARS. В войсках первые образцы ждут к тому же 2027-му.

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS

В середине января министр войны США Пит Хегсет посетил штаб-квартиру компании, встретился с инженерами. Там ему заодно представили Palletized Field Artillery Launcher — установку, которая может заменить HIMARS и М270.

К тому, насколько эта ракета подпадает под определение "гиперзвуковая", есть вопросы, поскольку нет информации, способна ли она маневрировать на таких скоростях.

Новый подход

Blackbeard выделяется на фоне гигантов американского ВПК — таких как Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman . Компания создана совсем недавно — в 2022 году.

В ходе визита на предприятия Хегсет указал на новый подход к оборонной отрасли.

© AP Photo / Roman Chop Реактивная система залпового огня MLRS © AP Photo / Roman Chop Реактивная система залпового огня MLRS

"Мы пытаемся внедрить модель, где в первую очередь инвестируют венчурные капиталисты, а не американские налогоплательщики, — они берут на себя риск. И когда они добиваются результатов, мы это покупаем", — пояснил министр.

Еще одна особенность: предприятие наряду с другой похожей компанией Rocket Lab придерживается политики нулевой зависимости от Китая. Как отмечает портал AOL, RTX, к примеру, получает из КНР "95% товаров, связанных с деталями самолетов и космических аппаратов, <…> 100% труб, шлангов и фитингов, а также 54% электродвигателей и генераторов". И эту критическую уязвимость Вашингтон пытается устранить.