"Окопный гиперзвук". В США нашли способ вывести HIMARS на новый уровень
08:00 26.01.2026
"Окопный гиперзвук". В США нашли способ вывести HIMARS на новый уровень
"Окопный гиперзвук". В США нашли способ вывести HIMARS на новый уровень - РИА Новости, 26.01.2026
"Окопный гиперзвук". В США нашли способ вывести HIMARS на новый уровень
Дела с гиперзвуком у американцев идут ни шатко ни валко — самая богатая армия мира до сих пор не обзавелась заветной технологией. Однако в Пентагоне не унывают. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, сша, китай, пит хегсет, lockheed martin , raytheon, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Пит Хегсет, Lockheed Martin , Raytheon, Министерство обороны США

"Окопный гиперзвук". В США нашли способ вывести HIMARS на новый уровень

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Дела с гиперзвуком у американцев идут ни шатко ни валко — самая богатая армия мира до сих пор не обзавелась заветной технологией. Однако в Пентагоне не унывают. К имеющимся программам добавилась еще одна. О том, как Вашингтон надеется затащить гиперзвуковые ракеты едва ли не на передовую, — в материале РИА Новости.

Срывы сроков

Армия США в очередной раз перенесла срок принятия на вооружение гиперзвуковых систем, сообщает Bloomberg.
"Учитывая, что Китай и Россия уже развернули новые гиперзвуковые снаряды, отсутствие аналогичных возможностей у США остается тревожным недостатком. Гиперзвуковые ракеты способны летать со скоростью более 6120 километров в час, к тому же на малой высоте, и их сложнее перехватить традиционными системами ПВО", — сетует агентство.
© Public domainПусковая установка LRHW во время операции "Удар грома" на мысе Канаверал
Пусковая установка LRHW во время операции Удар Грома на Мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Public domain
Пусковая установка LRHW во время операции "Удар грома" на мысе Канаверал
На программу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) выделили более 12 миллиардов долларов. Первая батарея вместе с ракетами обойдется в 2,7 миллиарда.
Проект реализуют с 2018 года. Собирались принять на вооружение в сентябре 2023-го, перенесли на два года. Опять не уложились, надеялись успеть к 2026-му.
И вот на прошлой неделе признались, что ракеты не готовы.
"Повторное несоблюдение сроков заставляет задуматься о технических сложностях, <...> а не о каких-либо нерешенных проблемах с базовой ракетой, разработанной корпорацией Lockheed Martin", — предполагает Bloomberg.
© Фото : Elliot ValdezПервый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Elliot Valdez
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Боевая эффективность дорогостоящего оружия остается под вопросом. В октябре управление по испытаниям в Пентагоне сообщало, что не провело комплексную оценку и не располагает данными о поражающих возможностях и живучести системы.
С другими программами ситуация не лучше. Для ВВС разрабатывают сразу две — Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) и Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). Причем первая была под угрозой закрытия из-за нескольких неудачных испытаний.
ARRW занимается тоже Lockheed Martin. Развертывание намечено на 2027 год. Как и HACM от RTX (бывший Raytheon) совместно с Northrop Gumman.
Для ВМС — Conventional Prompt Strike (CPS). Ее планируют поставить на подлодки и боевые корабли также в 2027-м.

Из ряда вон

С недавних пор к этому добавился еще один проект: ракета Blackbeard от компании Castelion. Предназначена для высокоточных ударов по стационарным и подвижным целям на дальности 700-800 километров. Скорость — пять-шесть Махов.
Ракета позиционируется как дешевое массовое средство поражения. В качестве платформы для старта разработчики предлагают пусковые установки M270 и M142 HIMARS. В войсках первые образцы ждут к тому же 2027-му.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkАмериканский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS
В середине января министр войны США Пит Хегсет посетил штаб-квартиру компании, встретился с инженерами. Там ему заодно представили Palletized Field Artillery Launcher — установку, которая может заменить HIMARS и М270.
К тому, насколько эта ракета подпадает под определение "гиперзвуковая", есть вопросы, поскольку нет информации, способна ли она маневрировать на таких скоростях.

Новый подход

Blackbeard выделяется на фоне гигантов американского ВПК — таких как Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman. Компания создана совсем недавно — в 2022 году.
В ходе визита на предприятия Хегсет указал на новый подход к оборонной отрасли.
© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS
"Мы пытаемся внедрить модель, где в первую очередь инвестируют венчурные капиталисты, а не американские налогоплательщики, — они берут на себя риск. И когда они добиваются результатов, мы это покупаем", — пояснил министр.
Еще одна особенность: предприятие наряду с другой похожей компанией Rocket Lab придерживается политики нулевой зависимости от Китая. Как отмечает портал AOL, RTX, к примеру, получает из КНР "95% товаров, связанных с деталями самолетов и космических аппаратов, <…> 100% труб, шлангов и фитингов, а также 54% электродвигателей и генераторов". И эту критическую уязвимость Вашингтон пытается устранить.
Однако, по мнению одного из руководителей Castelion Эндрю Крейца, американцы должны быть в шоке от положения дел с гиперзвуковым оружием. По его словам, Вашингтон отстает "как минимум на два десятилетия". И этот гандикап крайне непросто отыграть. Особенно с учетом других амбициозных проектов Белого дома, которые также потребуют колоссальных затрат.
В миреСШАКитайПит ХегсетLockheed MartinRaytheonМинистерство обороны США
 
 
