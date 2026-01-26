ФРГ и Дания создадут энергохаб в Балтийском море, сообщило DPA

БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Германия и Дания подписали в рамках саммита государств Северного моря в Гамбурге соглашение о создании и эксплуатации совместного энергетического хаба на острове Борнхольм в Балтийском море, сообщает агентство DPA.
"Министр экономики и энергетики Катерина Райхе и ее датский коллега Ларс Агаард достигли на саммите стран Северного моря в Гамбурге соглашения по проекту Bornholm Energy Island ("энергетического острова Борнхольм")", - пишет агентство.
Отмечается, что на острове планируется создать хаб, который будет передавать электроэнергию с офшорных ветровых станций в Балтийском море в Германию и Данию. В рамках проекта Германия и Дания договорились разделить расходы на постройку и поддержание необходимой техники.
Кроме того, как сообщает DPA, присутствующие на саммите министры энергетики Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Великобритании подписали соглашение о развитии ветровой энергетики в регионе.
До 2030 года в отрасль планируется инвестировать около 9,5 миллиарда евро.