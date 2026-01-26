В Германии оценили перспективы вступления Украины в ЕС в 2027 году

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украина не станет членом Евросоюза в 2027 году, поскольку ее вступление убило бы ЕС, но не исключено предоставление стране некоего промежуточного статуса, высказал РИА Новости свое мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"Есть много вариантов того, каким может стать будущее Украины после конфликта. Но, разумеется, нужно подождать, пока не узнаем, о чем на самом деле идет речь на переговорах", - заключил Нимайер.