В Германии оценили перспективы вступления Украины в ЕС в 2027 году

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украина не станет членом Евросоюза в 2027 году, поскольку ее вступление убило бы ЕС, но не исключено предоставление стране некоего промежуточного статуса, высказал РИА Новости свое мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он подчеркнул, что считает немыслимым членство в ЕС для Украины. При этом собеседник полагает, что Киеву могли бы предоставить некий промежуточный статус, подталкивая таким образом к продолжению требуемых Евросоюзом реформ. В частности, политик указал на пример Швейцарии и Норвегии, имеющих доступ к рынку ЕС и шенгенской зоне без вступления в союз.
"Есть много вариантов того, каким может стать будущее Украины после конфликта. Но, разумеется, нужно подождать, пока не узнаем, о чем на самом деле идет речь на переговорах", - заключил Нимайер.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким он заявил, что технически Украина будет готова к вступлению в ЕС в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров, а полностью технически будет готова в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании войны".
Президент Сербии Александр Вучич предположил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года является частью плана урегулирования на текущих переговорах, и что этот пункт не поддержит ряд европейских стран. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал "труднодостижимым" желание Зеленского насчет присоединения к ЕС к 2027 году.
