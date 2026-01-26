Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции - РИА Новости, 26.01.2026
20:55 26.01.2026
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции - РИА Новости, 26.01.2026
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции
Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал... РИА Новости, 26.01.2026
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции

"Газпром" указал на рекордно низкий уровень запасов газа в ПХГ Франции и ФРГ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал "Газпром".
«
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 января заполненность ПХГ Франции и Германии – 36,6% и 37,4% соответственно – находится на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
В Нидерландах запасы приблизились к минимальному уровню на эту дату, отмечается в сообщении.
Европа активно расходует газ из хранилищ. Отобрано уже 38,1 миллиарда кубометров газа – более чем три четверти (76%) от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону, указали в "Газпроме".
Технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность, напомнили в компании.
