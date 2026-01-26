https://ria.ru/20260126/gaz-2070419327.html
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции
Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал... РИА Новости, 26.01.2026
франция
германия
нидерланды
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции
"Газпром" указал на рекордно низкий уровень запасов газа в ПХГ Франции и ФРГ